Cote d'Ivoire: Littérature infantile - Bayard Afrique présente son nouveau magazine "Une surprise trop salée"

En vue de développer le goût de la lecture et accroître le savoir des tout-petits dès le bas âge, Bayard Afrique, éditeur de " Planète j'aime lire ", a mis en place un nouveau magazine intitulé " Une surprise trop salée ". La présentation dudit magazine s'est déroulée, le jeudi 25 novembre 2021, au "Comptoir des artisans" sis à Cocody-lycée technique (Abidjan).

L'idée c'est de défendre la lecture sur papier même si le numérique doit être un outil pour la promouvoir.

Vanessa Alabi, journaliste de formation, blogueuse littéraire et auteure du magazine, a fait un briefing sur son processus et sa motivation à écrire à Bayard Afrique.

" Cela fait 3 ans que j'écris pour les enfants. D'abord, j'écrivais pour les adultes. J'ai commencé à écrire pour les tout-petits après la naissance de mes enfants. Il faut dire que je lisais beaucoup en faveur de la naissance de mes enfants afin de pouvoir leur lire des histoires. Ensuite je lisais des ouvrages et au fur et à mesure qu'on lit, on a envie d'écrire et il y a eu une opportunité pour écrire une histoire pour Bayard Afrique ", a-t-elle expliqué.

Selon elle, la lecture permet aux enfants de penser car, plus un enfant lit quand il est très petit, il finit par devenir un adulte qui pense. Et quand on est un adulte qui pense, on n'a pas le temps de créé des problèmes aux autres, on a le temps de réfléchir avant de commettre un acte.

Quant à Tiémoko Sylla, l'illustrateur du nouveau magazine, il a insisté sur le processus d'illustration. Pour lui, c'est un cheminement tout à fait naturel. Car lorsqu'il a en sa possession le texte d'un auteur, il doit recevoir un brief, c'est-à-dire le descriptif de scène. Ce qui lui permet de présenter de manière fidèle ce que dit l'auteur. Mais avant, il y a l'habit des personnages qui est un casting de l'histoire. Il doit choisir comment les personnages seront présentés. Une fois l'étape validée, l'on passe aux théories puis à l'entrée des couleurs.

Notons que pour la dimension digitale, les magazines de Bayard Afrique sont lus, écoutés et regarder sur la chaîne YouTube.