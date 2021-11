Maroc: Dakhla accueillera en mai prochain la Conférence internationale de la micro-irrigation (Conseil Exécutif de la CIID)

Marrakech — La Conférence Internationale de la micro-irrigation, un rendez-vous planétaire incontournable des acteurs de l'irrigation durable, se tiendra à Dakhla en mai prochain, a annoncé la Commission Internationale de l'Irrigation et du Drainage (CIID), vendredi à Marrakech, à l'occasion de la tenue de son 72è Conseil Exécutif International.

Cette décision a été entérinée à l'ouverture des travaux du 72e Conseil Exécutif International de la CIID qui constitue une plateforme réunissant toutes les parties prenantes impliquées dans la micro-irrigation au niveau mondial pour partager et débattre des questions d'intérêt dans le domaine de la micro-irrigation, en vue de trouver des solutions durables à la gestion de l'eau en agriculture.

"Le choix a été porté naturellement sur la ville de Dakhla pour abriter cet événement planétaire en raison des projets qui sont mis en œuvre dans cette partie du territoire national dans le domaine d'irrigation durable, notamment le projet de dessalement de l'eau de mer pour irriguer 5.000 hectares de terres agricoles", a expliqué M. Aziz Fertahi, Président de l'Association Nationale des Améliorations Foncières, de l'Irrigation, du Drainage et de l'Environnement (ANAFIDE).

Faisant savoir que le secteur agricole au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab est devenu dynamique et bénéficie de plusieurs avantages, M. Fertahi, également président du comité marocain au sein du CIID, a souligné l'importance du projet de la station de dessalement, qui produira 100.000 m3 par jour, soit près de 36 millions de m3 par an, et créer plus de 10.000 emplois.

Organisé par la CIID en collaboration avec le Comité national marocain de la CIID (ANAFIDE), le 72e Conseil exécutif de la Commission Internationale de l'Irrigation et du Drainage (CIID) est tenu en marge de la 5ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage (24 au 30 novembre dans la cité ocre).

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement scientifique est organisé par l'Association Nationale des Améliorations Foncières, de l'Irrigation, du Drainage et de l'Environnement (ANAFIDE), en partenariat avec la CIID et le Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

La conférence de Marrakech constitue une occasion pour mettre en lumière l'intérêt de la durabilité dans la gestion de l'eau et l'optimisation des ressources hydrauliques dédiées à l'irrigation et à l'agriculture, valoriser l'expérience marocaine en agriculture irriguée avec le réseau scientifique et technique national et international de la CIID, et développer les échanges de coopération Sud-Sud pour un développement durable en Afrique.

Organisé en mode hybride (présentiel et à distance), cet évènement rassemble des décideurs, des chercheurs, des bailleurs de fonds et des professionnels de plus de 50 pays, dont une trentaine de pays représentés en présentiel (Afrique du Sud, Burkina Faso, Djibouti, Sénégal, Niger, Mali, Tchad, Nigeria, Zambie, Mauritanie, Ghana, Ethiopie, Egypte, Kenya, Tunisie, Arabie Saoudite, Australie, Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Inde, Indonésie, Japon, Corée du Sud, Russie, Lituanie, Portugal... ).

Cette conférence et le 72ème Conseil Exécutif International de la CIID ont été précédés, du 19 au 23 novembre courant, d'une session de formation internationale des jeunes professionnels de l'eau.