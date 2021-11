Cote d'Ivoire: 20 ans de l'Udpci/ Blé Guirao (Secrétaire général de l'Udpci) - " Nous voulons bâtir un pays de respect mutuel "

interview

L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), formation politique fondée en 2001 par feu le général Robert Guéi, célèbre ses 20 ans d'existence ce samedi 27 novembre 2021, au Golf Hôtel à Cocody. Son Secrétaire général, Blé Guirao, donne les grandes lignes de cette cérémonie.

Quelles sont les grandes articulations de la célébration des 20 ans de l'Udpci ?

Pour nous, 20 ans, c'est d'abord et avant tout, l'âge de la maturité. Nous marquons un arrêt afin de jeter un regard rétrospectif sur notre parcours depuis la naissance du parti, nous ressourcer, nous réarmer sur le plan moral et requinquer notre militantisme pour enfin nous projeter. On revisitera ensemble l'histoire du parti à travers des exposés et des expositions photos en passant en revue les grandes dates ou moments de notre histoire de ces 20 ans. En avançant, il nous faut nous appuyer sur nos valeurs propres, ne pas oublier notre histoire et ce que nous sommes, et dire aux Ivoiriens que nous sommes prêts à gérer ce pays comme Robert Guéi le voulait. Ces 20 ans seront émaillés de moments forts comme la distinction de valeureux militants qui ont permis au parti de rester debout malgré toutes les adversités et les complots. Une exposition photos qui retracera l'histoire du parti et bien sûr le discours du président du parti qui sera le moment le plus attendu.

20 ans après, quel est le bilan de votre parti ? Êtes-vous satisfait de son évolution ?

Oui bien sûr. Cela n'a pas été facile, mais nous avançons. Nous avons 20 ans et donc notre parti a atteint l'âge de la maturité. Dans toutes les régions de notre pays, dans tous les hameaux, l'Udpci est connu à ce jour comme un parti politique. Mieux, nous sommes implantés dans toutes les régions avec des Secrétariats régionaux, des Coordinations, des sections, des structures de jeunes, de femmes et d'enseignants. On ne peut se voiler la face et dormir sur nos lauriers. Des choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire afin que nous arrivions au Palais présidentiel en 2025 avec Albert Toikeusse Mabri. Ce qui reste et demeure notre objectif principal à travers le projet de société " Bâtir la Nation ". Nous voulons bâtir un pays de paix et de progrès où les Ivoiriens et tous les autres vivraient en intelligence comme des frères et sœurs. Nous voulons bâtir un pays de respect mutuel et de moins d'arrogance.

Quels sont les grands changements attendus ?

La dernière session du Comité central du parti tenue le 25 septembre 2021, a longuement débattu de la question et a pris des décisions que le Communiqué final a rendues publiques. Ces décisions ont été longuement expliquées par le président du parti lors de la conférence de presse qu'il a animée après cette session. L'objectif est de rapprocher les animateurs du parti de la base et d'insuffler une nouvelle dynamique qui cadre avec nos objectifs de prise du pouvoir d'État par les urnes avec Albert Toikeusse Mabri en 2025. Il est demandé à tous, à quelque niveau que ce soit, de se mettre au travail. Le travail, rien que le travail. On reste donc concentré par rapport à nos ambitions de 2025.