Togo: Faure Gnassingbé et ses pairs veulent s'attaquer au fléau

Invité par son homologue de la République Démocratique du Congo, le chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbé, a pris part à la 1ère Conférence des chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles le 25 novembre 2021 à Kinshasa. Une date qui marque le début de la campagne de seize jours des Nations unies contre la violence basée sur le genre.

Mobiliser l'engagement des dirigeants africains en vue d'accélérer la prévention et l'éradication des violences contre les femmes et les filles à tous les niveaux sur le continent, tel fut l'objectif de cette initiative de l'Union Africaine présidé en exercice par Felix Tshisékédi. A cette rencontre de haut niveau, les chefs d'Etat ont réaffirmé leur engagement pour une société africaine plus inclusive, dont le développement s'appuie sur le potentiel de tous les citoyens.

Bien avant Faure Gnassingbé et ses pairs ont planché essentiellement sur les contraintes qui constituent des freins à l'épanouissement des femmes, notamment les violences sexuelles en période de conflits, les mariages et grossesses précoces, les mutilations génitales féminines et autres pratiques culturelles néfastes, l'accès limité à la terre et aux ressources, ainsi qu'à la participation des femmes aux prises de décisions.

Une déclaration politique a été adoptée à la fin des travaux pour soutenir la promotion de la lutte systématique contre les violences basées sur le genre, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Par ailleurs, la communauté internationale est invitée à agir pour accroître la prise de conscience, renforcer les efforts de sensibilisation et partager les connaissances et les innovations au cours de cette campagne qui de déroule sous le thème : " Orangez le monde : mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes "