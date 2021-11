Cote d'Ivoire: Salon des animaux de compagnie 2021 - Sidi Touré met les propriétaires d'animaux devant leurs responsabilités

Dans son discours d'ouverture de la 2e édition du Salon des animaux de compagnie (Sac 2021), le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, parrain de l'événement, a invité les propriétaires d'animaux de compagnie à assumer pleinement leurs responsabilités envers ces animaux qu'on considère le plus souvent comme nos amis fidèles. L'édition s'est tenue du 19 au 21 novembre, au Palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville.

" Tout comme les animaux élevés pour leur viande, les animaux de compagnie sont soumis à une législation particulière qui met tout propriétaire d'animal de compagnie devant ses responsabilités. Notamment en ce qui concerne l'espace et l'alimentation à fournir à l'animal, ainsi que les soins vétérinaires à lui prodiguer et qui contribuent efficacement à la protection de la santé publique ", a indiqué Sidi Touré.

En effet, a-t-il argué, " les animaux qui ne sont pas à jour de leurs vaccins constituent des dangers non seulement pour eux-mêmes et leurs propriétaires, mais aussi pour la population humaine et animale toute entière. Les zoonoses telles que la tuberculose, le charbon bactérien ou encore la rage, nous interpellent sur nos responsabilités en tant que détenteur d'animaux ".

Organisée par l'Ordre national des vétérinaires de Côte d'Ivoire (Onvci), cette deuxième édition du Sac qui s'est articulée autour du thème : " Le bien-être de mon animal de compagnie, une priorité ", a été le cadre idéal pour les amoureux d'animaux de compagnie d'échanger directement, à travers les panels et l'exposition, avec les professionnels de la médecine, de la chirurgie, de la pharmacie et de la nutrition animale. En vue d'avoir des conseils avisés visant une meilleure prise en charge de leurs animaux.

Pour le président de l'Onvci, Patrick Gla, ce salon est aussi un espace de promotion de l'activité vétérinaire et de son rôle dans le concept One health (une seule santé : Ndlr) selon lequel les humains, les animaux et l'écosystème sont intimement liés. Il a aussi plaidé pour le renforcement des dispositifs et le cadre légal autour de la profession vétérinaire.