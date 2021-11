Afrique: Rencontre bilatérale entre le Sénégal et la Chine, dimanche

Dakar — La ministre des Affaires et Etrangères et des Sénégalais de l'extérieur Aïssata Tall Sall et Wang Yi, Conseiller d'État, ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine coprésident la rencontre bilatérale entre le Sénégal et la Chine, dimanche à 15h, au Ministère des Affaires Estrangères et des Sénégalais, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette rencontre sera suivie d'un point de presse, note la source. Le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE), organise la huitième Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) du 28 au 30 novembre 2021 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio.

La 7e Conférence des Entrepreneurs Chinois et Africains (en mode hybride, présentiel à Dakar et en ligne à Beijing) sous la présence effective de Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, aura lieu lundi de 08h à 11h30 au Centre des expositions de Diamniadio.

La Cérémonie d'Ouverture de la 8e Conférence ministérielle, sera coprésidée lundi à 12h, au CICAD, par le président de la République Macky Sall et le président de la République de Chine Xi Jinping (en ligne), avec la participation des Présidents de la République Démocratique du Congo, de la République arabe d'Egypte, de l'Union des Comores, de la République sud-africaine, de la commission de l'Union Africaine et du Secrétaire général des Nations Unies.

La 8eme Conférence ministérielle de la coopération Chine-Afrique (FOCAC), est prévue mardi à partir de 9h00, à huis clos. La cérémonie de clôture aura lieu à 20h, suivie d'une Conférence de presse des ministres chinois et sénégalais.

Le Forum sur la coopération Sino-africaine (FOCAC), créé en 2000, est une plateforme de dialogue politique dans le cadre de la coopération sud-sud et un mécanisme de coopération entre la Chine et l'Afrique basé sur le principe de l'égalité et des avantages mutuels.

Le FOCAC est placé sous le thème "Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagé entre la Chine et l'Afrique, dans la nouvelle ère".

La huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine va adopter quatre documents, dont un plan d'action pour la période 2022-2024.

Il est aussi prévu, lors de ce Forum Chine-Afrique, une déclaration dite de Dakar et un plan d'action de Dakar 2022-2024. Un document relatif à la "vision 2035 de la coopération sino-africaine sur la coopération et le changement climatique" sera également adopté par l'Afrique et la Chine.