Algérie: Locales - Près de 60 accréditations octroyées à des médias étrangers en Algérie

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a annoncé, vendredi à Alger, à la veille des élections locales, que près de 60 demandes d'accréditation de représentants de médias étrangers en Algérie avaient reçu un avis favorable pour assurer la couverture des élections locales prévues demain samedi.

En marge de sa visite au Centre international de presse (CIP), le ministre a précisé que les correspondants permanents en Algérie, représentant des médias étrangers assureront la couverture de cette échéance électorale, ajoutant que "près de 60 correspondants permanents en Algérie" avaient été accrédités et tous les moyens matériels et humains mobilisés pour faciliter le travail des médias nationaux et étrangers.

L'espace réservé aux journalistes au Centre international des conférences (CIC) dispose d'une vingtaine d'ordinateurs reliés à Internet pour permettre aux journalistes étrangers d'enregistrer et d'envoyer facilement leur matière informative et assurer une couverture en temps réel, en sus d'un studio audiovisuel équipé de caméras et de matériel de sonorisation.

A l'instar des précédents rendez-vous électoraux, le CIP veillera en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) à fournir aux journalistes les informations nécessaires, y compris des diffusions en direct, pour annoncer les résultats du vote.