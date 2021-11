Cote d'Ivoire: Foncier - Des assises nationales pour proposer des solutions pour une cohésion sociale dans les zones rurales

Des assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire se sont tenues les 25 et 26 novembre 2021, à l'espace Latrille Event des deux-Plateaux, autour du thème : " L'exploitation minière et le domaine foncier rural ". C'est une initiative d'Inades-formation, du Laboratoire juridique du foncier de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et de la Plateforme alerte-foncier.

Les participants à ces assises ont engagé un débat citoyen sur les problématiques et les dynamiques foncières rurales en lien avec l'exploitation minière, dans toute sa diversité, de les décloisonner et les associer aux enjeux nationaux de cohésion sociale, afin d'aider les autorités politiques à mieux réguler la question.

Ces assises qui ont réuni des experts ont pour objectif général d'amorcer la réflexion sur les enjeux multisectoriels de l'exploitation minière dans le domaine foncier rural. Les résultats de cette réflexion inclusive seront adressés à l'Etat ivoirien qui travaille à la recherche d'une paix sociale et durable, notamment dans les zones rurales.

A l'ouverture des travaux, M. Sena Adessou, secrétaire général d'Inades-formation, en se félicitant de l'organisation de l'atelier, affirme que l'activité minière dans sa forme n'est pas moins une source de revenus conséquents aussi bien pour l'Etat que pour les populations.

" En effet, là où les terres se révèlent impropres à l'agriculture et où les populations sont en péril d'activités génératrices de ressources, l'exploitation minière apparaît comme une solution providentielle ", a-t-il présenté. Avant de souligner que face à cette portée ambivalente de l'activité minière, force est d'en appeler à la réflexion et aux efforts conjugués de tous et de chacun pour créer les conditions propices à une exploitation minière soucieuse à la fois de la dignité humaine, de la sauvegarde de l'environnement et du respect de l'ordre étatique.

C'est pour lever le voile sur cette réalité alarmante, dit-il, que les assises nationales 2021 sont organisées, s'alignant ainsi sur la politique foncière en Côte d'Ivoire, les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable.

Mathias Koffi de l'Agence foncière rurale (Afor) s'est interrogé de savoir que sur une terre rurale objet de certificat foncier ou pas, quelles sont les dispositions sécurisantes légales pour les populations, notamment, les exploitations ou les détenteurs de droits fonciers, coutumiers vis-à-vis des exploitations minières ou forestières ?

A l'en croire, c'est là l'intérêt des échanges et des débats qui durant les deux jours, vont permettre de dégager des ressorts fonciers multiformes de l'exploitation minière dans le domaine foncier. Ainsi que les logiques coutumières et autres, qui sous-tendent l'action des différents acteurs dans la réalisation de projets d'exploitation minière.