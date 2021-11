Maroc: Le Médiateur du Royaume souligne l'importance des acquis réalisés par l'association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie

Rabat — Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou a souligné, jeudi, l'importance des acquis réalisés par l'Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie (AOMF).

Présidant les travaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'AOMF, en sa qualité de président, tenus par visioconférence, M. Benalilou a mis en exergue les acquis réalisés par l'association pendant ce mandat, en dépit de la conjoncture inédite marquée par la crise sanitaire et ses répercussions sur tous les niveaux, indique un communiqué de l'Institution du Médiateur du Royaume.

Le Médiateur du Royaume a également mis en exergue le rôle des médiateurs dans cette conjoncture, notamment les efforts déployés visant à garantir le respect des droits et libertés fondamentaux pour toutes les personnes et à assurer des services administratifs, en respectant les principes de justice, d'équité, d'égalité et la justice territoriale.

M. Benalilou a salué l'engagement des membres du bureau de l'AOMF et du conseil d'administration dans cette conjoncture, en se félicitant de leur adhésion totale pour la mise en œuvre de son plan stratégique, à travers les technologies de l'information et de la communication (TIC) ayant facilité la communication et la concertation sur des questions importantes liées à la gestion de la crise, indique la même source.

A cette occasion, le Médiateur du Royaume a présenté le bilan d'actions de l'association au cours des trois années, mettant la lumière sur les initiatives ayant des dimensions structurelles liées à l'action des médiateurs et des Ombudsmans dans les pays de l'espace francophone et dans différents pays du monde, en l'occurrence "les Principes de Venise" adoptés par le Conseil de l'Europe en mai 2019 sur "La protection et la promotion de l'institution de médiateur" qui constitue une référence essentielle pour soutenir le rôle des institutions de médiation dans la protection et la promotion des droits des citoyens à l'accès aux services.

De même, M. Benalilou s'est attardé sur la résolution approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2020 relative "au rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'Homme dans la promotion et la protection des droits de l'Homme, de la bonne gouvernance et de la souveraineté de la loi", à l'initiative du Royaume, en coordination avec l'AOMF et l'Institut international de l'ombudsman.

Cette résolution constitue une étape importante pour asseoir des relations de coopération entre les institutions de médiateurs et les ombudsmans, ainsi que les organes des Nations unies, consolider sa position en la matière, réaliser davantage de rayonnement du Royaume et pour renforcer leurs rôles dans la défense des droits de l'Homme et la consécration des principes de bonne gouvernance.

En présentant les différentes activités réalisées, il a passé en revue les différents forums, rencontres et activités liés à la communication et à la formation organisés par l'AOMF, en plus des mesures prises pour développer les TIC pour faciliter le travail de l'association et améliorer la performance de ses membres.

De même, il a mis l'accent sur les réalisations du centre de formation et d'échange en matière de la médiation.

Par ailleurs, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'association ont examiné un certain nombre de points liés à leurs activités et les conclusions de leurs rapports thématiques et spéciaux.

Dans le cadre de la gestion périodique de l'Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie stipulant le transfert de sa présidence au cours du prochain mandat au continent américain représenté par l'institution du Protecteur du Citoyen du Québec, le Médiateur du Royaume du groupe Africain et le médiateur de Wallonie (Belgique) du groupe européen ont été élu respectivement vice-présidents de l'Association du prochain mandat, tandis que l'Institution du Médiateur du Bénin a été désignée trésorier.

A l'issue de la réunion, le Médiateur du Royaume a annoncé que la ville de Marrakech va abriter le congrès de l'AOMF, en mars prochain.