Afrique: Dakar - Clôture de la 8e réunion du Conseil exécutif de la FAAPA par l'adoption du Plan d'action pour l'année 2022

Dakar — La 8-ème réunion du Conseil exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) a clos ses travaux vendredi à Dakar par l'adoption du Plan d'action pour l'année 2022 et la prise d'autres décisions.

Lors de la cérémonie de clôture de cette rencontre, présidée par M. Khalil Hachimi Idrissi, président de la FAAPA et Directeur général de l'Agence Marocaine de Presse (MAP), les membres du conseil exécutif ont examiné et adopté le Plan d'action de la Fédération pour l'année 2022 tout en s'arrêtant sur les principales actions inscrites dans ce plan.

A cette occasion, les membres du Conseil exécutif ont examiné et approuvé le rapport final de la 5-ème Assemblée générale de la FAAPA, tenue en novembre 2019 à Rabat et qui sera soumis pour adoption définitive lors de la prochaine Assemblée générale, prévue en mai prochain.

Le Plan d'action pour l'année 2022 de la FAAPA prévoit notamment l'organisation de l'Assemblée générale des Directeurs généraux des agences de presse africaines, l'organisation d'un séminaire sur le thème "Leadership Féminin" et un autre sur "l'intelligence artificielle".

Les membres du Conseil se sont penchés, en outre, sur les aspects relatifs à la formation et à la qualification des ressources humaines relevant des Agences membres, ainsi que sur la contribution des agences membres au site web de la FAAPA.

Dans le domaine de la formation, les membres du Conseil exécutif ont convenu de l'organisation d'un séminaire de formation sur le journalisme sportif, avant la date de la prochaine assemblée générale.

Le plan d'action de la Fédération prévoit également l'organisation d'un séminaire de formation sur le photojournalisme, du 2-ème forum des directeurs de l'information des agences de presse africaines et du 2ème symposium des IT managers des agences de presse africaines, ainsi que de la 2eme rencontre des femmes leaders des agences membres de la FAAPA.

Dans le domaine du multimédia, le plan d'action prévoit la refonte du site "faapa.info" et du site web des femmes leaders "NWL-FAAPA".

Par la suite, les membres du conseil ont évalué la contribution de chaque agence de presse africaine au site de la fédération et ont appelé ses membres à contribuer davantage à ce site qui est devenu une source incontournable d'information africaine.

La réunion de Dakar a également examiné la question de participation des agences de presse africaines au 7-ème Congrès Mondial des Agences de Presse (NAWC), qui aura lieu à Marrakech en novembre 2022.

Les membres du Conseil exécutif ont, d'autre part, examiné les candidatures parvenues à la Fédération au titre du Grand Prix de la FAAPA édition 2021, et ont attribué les prix du meilleur article et de la meilleure vidéo à l'Agence ivoirienne de Presse (AIP). Quant au prix de la meilleure photo, la palme est revenue à l'Agence guinéenne de presse "AGP". Les prix seront remis lors de la prochaine Assemblée générale de la Fédération.

A l'issue de cette rencontre, les membres du conseil exécutif de la FAAPA ont décidé de décerner à l'Agence béninoise de presse (ABP), actuellement menacée de dissolution, un prix d'honneur en solidarité et reconnaissance au travail sérieux effectué durant plus de 60 ans au service du Bénin et de son implication professionnelle, en tant que membre fondateur, au sein de la fédération panafricaine.

Dans une déclaration à la presse, le président de la FAAPA s'est félicité de la tenue de cette 8-ème réunion et exprimé ses vifs remerciements pour l'Agence de presse sénégalaise (APS) et les efforts consentis par son directeur général Thierno Birahim Fall, et toute l'équipe pour la réussite de la réunion du conseil exécutif.

M. Hachimi Idrissi a, d'autre part, réitéré le soutien de la FAAPA à l'Agence béninoise de presse pour lui permettre de continuer à survivre et de l'accompagner à se développer, assurant que la fédération, en tant que réseau d'agences de presse africaines, fera tout le nécessaire pour que cette agence puisse avoir un avenir au même titre que les autres agences de presse africaines.

La FAAPA, qui regroupe actuellement une vingtaine d'agences de presse africaines, constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l'échange d'expériences et des informations et produits multimédia.

Créée le 14 octobre 2014, la Fédération s'est fixée pour objectifs d'asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse. Elle a également pour but de contribuer à la consolidation de la libre circulation de l'information et de renforcer la coopération et la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.