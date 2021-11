Sénégal: Historique d'un poste - Le Pm, expression de l'élégance républicaine

document

En remontant la genèse de ce que l'on pourrait appeler " L'affaire PM au Sénégal le non averti pourrait croire que ce qui vient de se passer découlerait d'un cas fortuit. Que non..

De prime abord en articulant mon propos sur les leçons apprises de Montesquieu, le peuple souverain entend confier la gestion de la Res publica " a des mandataires aux fins de faire de l'élégance républicaine une soupape de sûreté de la gouvernance démocratique concertée .

A ce titre l'élégance républicaine s'adossant sur l'équité la transparence et le sens de la repartie tire sa légitimité de ce que les normativistes appellent " norme contrainte et norme sanction "

Comme on a coutume de le dire " Qui trop embrasse, mal étreint "

Et l'histoire atteste.

Du coup rebelote on se conforme à l'élégance républicaine.

Pour ce faire la parenthèse fermée depuis le fameux coup d'état de 1962; puis rouverte en 1970 ,la mise en branle de la station primordiale rime avec les obligations récurrentes a la charge.

De Senghor il est à retenir ce qui suit:

Poncepilatisme : tout revenait sur la table du Président de la République et je me souviens de l'éminent Professeur Ibrahima Fall

Années de sécheresse ponctuées par une gestion gabegique et la détérioration des termes d'échanges

De Abdou Diouf en bon élève des institutions financières internationales devait ajuster ou disparaître et la confiance en soi devient l'arme la plus tranchante. Et belotte et rebelote pour le poste de PM

De Wade nous retenons la stabilité

Et aujourd'hui avec le Président Macky Sall la logique est autre

De la mise en branle du PSE, l'impératif d'un développement économique social et culturel avec ses exigences articulées sur l'axe Passe_ Présent_ Futur ,socle sur lequel s'exercent la praxis politique et la responsabilité civique appelle efficience et efficacité normées sur le temps et l'espace.

Du coup la suppression et la restauration trouvent leur sens dans la ferme volonté de recourir à la meilleure formule de gestion des affaires de la cité.

Et s'appuyant sur la théorie des dynamiques je dirais que Monsieur le Président sait aujourd'hui à quoi s'en tenir. Dans cet ordre d'idées restaurer le poste de Premier Ministre 'n'est -ce pas aussi respecter à la lettre les conclusions du Dialogue National

