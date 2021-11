Algérie: Lopis - Réseaux sociaux et médias pour contrecarrer l'extrémisme

Niamey — L'importance de sensibiliser les citoyens, notamment les femmes, contre le fléau de la radicalisation et l'extrémisme religieux à travers les prêches, les réseaux sociaux, les médias et l'école, a été mise en exergue lors de la deuxième journée du 13e atelier de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (Lopis) tenu vendredi à Niamey (Niger).

"Il ne suffit pas de lutter contre l'extrémisme religieux, il faut le prévenir", a indiqué d'emblée à l'APS le représentant du Niger au bureau exécutif du Lopis, Ibrahim Moussa Souleimane, en marge de cet atelier sur le thème: "Le rôle de la femme dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme religieux".

Pour lui, les mosquées, les réseaux sociaux, les médias et l'école constituent des espaces idoines pour la sensibilisation contre les menaces provoquées par des interprétations erronées de la religion, à travers la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique.

Il a relevé que l'extrémisme violent n'est pas inné, mais créé, alimenté par des organisations terroristes notamment à travers les cyberespaces, qu'il faut combattre en utilisant des moyens similaires comme les réseaux de communication et les médias.

Il faut aussi lutter contre la radicalisation par l'investissement dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, et par une action commençant le plus tôt possible, dès les bancs de l'école, a-t-il proposé.

M. Souleimane a appelé, dans ce sens, à mettre en place des programmes éducatifs adéquats destinés notamment aux femmes pour faire face à l'extrémisme violent et atténuer les éléments qui alimentent ce phénomène.

Il s'agit de doter les apprenants de tout âge, notamment les jeunes femmes et les jeunes hommes, des connaissances, des valeurs, des attitudes et des comportements leurs permettant de prendre des mesures contre l'extrémisme violent, a-t-il ajouté.

La LOPIS a entamé jeudi dernier les travaux de son 13e atelier régional, dont les participants (membres de la Ligue, représentants de la société civile et leaders religieux locaux) tenteront de répondre à la question du rôle que pourrait jouer la femme dans la région du Sahel, des moyens que devraient être mis à sa disposition pour jouer un rôle, quel qu'il soit, ainsi que des obstacles qui doivent être ôtés de son chemin pour qu'elle puisse jouer un rôle dans la société.

Créée en 2013 à Alger, la Ligue compte des imams, prêcheurs et oulémas de 11 pays membres, en l'occurrence les huit pays membres permanents de l'UFL (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria et Tchad), et de trois pays observateurs dans ladite Unité (Guinée, Sénégal et Côte d'Ivoire).