Sénégal: El Hadj Ibrahima Sall, commission suivi des politiques et programmes publics - "Cette évaluation est réalisée dans une perspective de transformation"

interview

Lancée le 18 novembre 2021 à Dakar, la mission d'évaluation de la politique et du système de santé rendra ses résultats dans six mois. En attendant, le président de la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics (Cesppp), l'ancien Ministre El Hadj Ibrahima Sall, explique, dans cet entretien, que l'évaluation consistera à voir et savoir si la politique de santé du Sénégal est pertinente.

La Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programme publics (Cesppp) a procédé au lancement officiel de la mission d'évaluation de la politique de santé du Sénégal. Quels sont les objectifs et les résultats attendus de cette évaluation ?

Les objectifs stratégiques de la mission d'évaluation tels qu'ils ont été définis par le Président de la République Macky Sall sont les suivants. Il s'agit d'intégrer les nouvelles dimensions de la politique de santé, à savoir les préoccupations de " one health " (une seule santé), la santé de l'écosystème, la santé mentale, les nouvelles technologies, l'enseignement et la recherche, la médecine, la complémentarité des différents types de médecine en particulier. Les objectifs visent aussi l'amélioration de la médecine privée et la médecine publique, celle universitaire et professionnelle, ainsi que la médecine à domicile et hors domicile. L'amélioration des soins et l'accueil dans les structures de santé à travers le relèvement systématique des équipements et des ressources humaines, l'humanisation des soins et leurs qualités font également partie des objectifs de la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programme publics. Ces objectifs permettront aussi d'agir plus rapidement et plus efficacement dans les situations d'urgence médicale en renforçant la chaîne anesthésie de chirurgie, de réanimation et en perfectionnant la santé de la mère, de l'enfant et néonatale.

La prévention et le bien vivre après la maladie à travers les politiques d'éducation, de la prévention, de l'hygiène de vie et rester en bonne santé par la nutrition, la pratique sportive et une politique vigilante du médicament, tout cela feront partie de la mission d'évaluation du système de santé. Jamais un travail d'évaluation aussi approfondie n'a été réalisé dans notre pays et conduit par des personnalités très distinguées de notre médecine. Je profite de cette occasion pour remercier le Président Macky Sall d'avoir placé sa confiance en ma personne pour diriger la Cesppp et de m'avoir permis de réaliser cette évaluation pour notre pays.

Je rappelle, au passage, que le Président Macky Sall a inscrit l'évaluation au cœur de ses préoccupations pour rendre l'action publique plus visible dans une démarche de renforcement de notre démocratie. Depuis plus d'un an, la Cesppp a organisé plusieurs ateliers impliquant les parties prenantes du secteur de la santé : médecins, sociétés savantes, associations de malades, organisations de la société civile pour préparer le cahier des charges de la mission. Je précise aussi que le travail de préparation a été effectué en parfaite et étroite collaboration avec les équipes du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, qui, d'ailleurs, est le maître d'ouvrage.

Je tiens à remercier toute l'équipe du ministère, à sa tête le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui s'est approprié la mission et qui a mis à la disposition de la Cesppp ses agents pour arriver à ce stade.

Nous allons continuer à travailler dans cet élan pour la bonne réalisation de la mission. L'évaluation va consister à voir et savoir si la politique de santé du Sénégal est pertinente au vu des objectifs, des enjeux et des problèmes auxquels notre pays doit faire face. L'évaluation permettra de savoir le niveau de souveraineté de la politique de santé du Sénégal.

Vous avez parlé de la mobilisation d'une équipe de 36 experts, répartie en 17 commissions avec 432 questions évaluatives. Pouvez-vous dire comment la mission d'évaluation de la politique de santé va se dérouler ?

Les experts mobilisés vont, sur la base de plus de 423 questions évaluatives, interroger et collecter les informations à travers plusieurs sources parmi lesquelles le Ministère, les directions centrales, régionales, locales, les hôpitaux, les patients et les citoyens. Ils vont étudier les infrastructures, les conditions d'exercice, de prise en charge de la chirurgie, de la santé mentale, la santé animale, la politique de médicament...

Aux commissions techniques, s'ajoute une inter-commission qui pose les questions sur la confiance des populations dans notre système de santé.

Comment la médecine de proximité familiale peut-elle améliorer notre système de santé ? Comment l'idée de notation des établissements de santé pourrait améliorer la confiance des usagers à notre système de santé ? Peut-on envisager la création d'une instance qui valide les protocoles de soins et les pratiques professionnelles de santé ? Quelles devraient être les directives en matière d'évaluations, régulières, fréquentes, adéquates et publiques de l'ensemble du système de santé et de ses composantes ? Comment mieux protéger le secret médical et pérenniser la formation médicale continue des personnels de la santé tout au long de leurs carrières ? Des équipes se rendront sur toute l'étendue du territoire pour mener l'évaluation. Concrètement cela se traduira par des enquêtes semi directifs avec les différents responsables, l'analyse des données, la réalisation d'enquêtes, des visites de terrain, des auditions d'associations, de sociétés savantes et des personnalités du monde médical avant de finir par une série de recommandations et de propositions d'axes de transformation soumises au Président de la République. Naturellement, le service de santé des armées sera aussi auditionné pour optimiser sa contribution à notre système de santé.

Comment les résultats de l'évaluation de la politique de santé pourront-ils être exploités par le Président de la République et par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale ?

Comme toutes les évaluations, celle-ci est réalisée dans une perspective de transformation. Cette dernière est décidée et pilotée à travers cinq étapes : aligner les acteurs clés sur les contenus des mesures et sur le périmètre de la transformation, concevoir le plan de transformation, mettre en place des chantiers prioritaires et des structures de conduite de cette transformation et enfin structurer les leviers transverses de cette transformation.

Dans le même souci de transformation, un programme de renforcement des capacités est presque mis en place pour améliorer le pilotage des politiques publiques. Ainsi, l'évaluation du système de santé a abouti à la formation de 50 cadres de la santé en management et politiques publiques, en plus des 35 chefs de services techniques de maintenance et de gestion des équipements biomédicaux qui sont formés au diplôme d'études supérieures de gestion des équipements et de dispositifs biomédicaux. C'est la quasi-totalité des cadres du Ministère de la Santé et de l'Action sociale qui seront formés.

La Cesppp a-t-elle prévu d'autres missions d'évaluation des politiques et programmes publics ?

Pour les prochaines étapes, nous allons réaliser l'évaluation de la politique de jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous avons aussi ouvert les chantiers de l'évaluation des conditions de vie sur les lieux de privation de liberté. Il est prévu aussi l'évaluation de la politique de la fonction de Médiateur de la République et de la médiation entre l'administration et les citoyens.

De grands chantiers seront programmés pour lancer l'évaluation de la politique culturelle du Sénégal, l'évaluation des systèmes éducatifs sénégalais, l'évaluation des politiques d'adaptation aux changements climatiques et de la politique environnementale du Sénégal.

Quelle appréciation faites-vous de la culture d'évaluation au Sénégal et comment l'améliorer ?

La culture, les pratiques, les capacités d'évaluation sont très pauvres dans notre pays. Une des missions de la Cesppp est de la développer dans le but d'approfondir notre démocratie. Le Chef de l'État est particulièrement préoccupé par ces enjeux et très sensible à ces objectifs. La Cesppp, dans son programme de travail de 2022, va promouvoir la culture de l'évaluation.