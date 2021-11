Sénégal: Révision constitutionnelle - Ce nécessaire Premier ministre...

opinion

Personne n'a vu venir. La première particularité de la prochaine révision de la Constitution, annoncée mercredi dernier en Conseil des ministres, est qu'elle a pris tout le monde court. Alors que la précampagne pour les élections territoriales bat son plein et que les recours devant les juridictions compétentes après les rejets de plusieurs listes de l'opposition à travers le pays disputent le titre de " fait majeur " de la séquence politique actuelle au spectre de la violence que de bonnes volontés tentent d'annihiler, la réinstauration du Premier ministre comme numéro deux de l'exécutif sonne comme un retour en zone.

C'est le 17 avril 2019 que le Président Macky Sall avait fait adopter par son Gouvernement, nommé juste après sa réélection le mois précédent, un projet de loi portant révision de la Constitution, avec comme motivation la suppression du poste de Premier ministre. L'Assemblée nationale, dans la foulée, avait voté la loi sans coup férir (124 voix pour ; sept contre et sept abstentions). Quelles étaient les motivations du Chef de l'État à l'époque ? Cette révision constitutionnelle avait consacré un Président de la République " superviseur direct " de la politique de la Nation conduite par ses ministres, sans écran ni intermédiaire entre eux. La réforme avait introduit une nouvelle donne à l'Assemblée nationale : la possibilité pour le député nommé au Gouvernement de retrouver son siège à la cessation de ses fonctions. Le Président perdait en même temps son pouvoir de dissolution de l'Assemblée qui, en retour, n'avait plus moyens de faire tomber le gouvernement via une motion de censure ou une question de confiance. Mais surtout, selon l'entendement de la plupart des acteurs et observateurs politiques, Macky Sall, nouvellement réélu, avait senti l'urgence d'accélérer les divers programmes et projets exécutifs de la Phase II du Plan Sénégal Emergent, renforcé par les " Cinq axes prioritaires " développés lors de sa campagne électorale victorieuse de février-mars 2019. En mode " fast track ", le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, pouvait donc conduire lui-même le monitoring de l'action gouvernementale. La volonté de contourner les retards bureaucratiques de l'administration sénégalaise était réelle. Selon d'autres explications, conscient que la question du dauphinat allait vampiriser la conjoncture politique - un serpent de mer qui traverse toutes les présidences, de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall -, le Chef de l'État voulait éviter toutes spéculations autour d'un sujet lui-même fortement lié au débat sur les mandats présidentiels...

Deux ans et demi plus tard, alors que de cruciales élections territoriales ont lieu le 23 janvier prochain, que la crise sanitaire mondiale née de la Covid-19 n'a pas encore trouvé une solution durable, et que le Sénégal va assurer la présidence de l'Union africaine en 2022-2023, cette réforme est indicatrice d'une volonté, chez le Président de la République, de " reprendre de la hauteur " et de déléguer ".

ÉCONOMIE, DIPLOMATIE, DEMANDE POLITIQUE

L'encadrement de " la reprise ", la nécessaire relance de l'économie " post-Covid " et les rapports de force qui naîtront des urnes au sortir des élections territoriales sont, semble-t-il, passés par là... Le Ministre d'État, conseiller juridique du Président, le Pr Ismaïla Madior Fall, a expliqué, avant-hier, à la Rts " les raisons pour lesquelles le Chef de l'État a décidé de ramener le poste de Premier ministre. " Le Président de la République a considéré que nous sommes dans un nouveau contexte économique parce que nous sommes dans une phase Covid-19. Il y a l'impératif de relancer l'économie du pays. Il y a aussi un nouveau contexte politique. Le Président a senti la nécessité de mettre un Premier ministre pour mieux huiler la coordination des affaires gouvernementales sans que ce soit à son niveau ", a soutenu le juriste. Pourquoi ? " À cause du contexte diplomatique ", répond le candidat à la mairie de la ville de Rufisque. Se faisant plus précis, le Pr Fall estime que " les Sénégalais considèrent que le Président doit être secondé par un Premier ministre, d'abord pour que le Président ne soit pas obligé de toujours monter au front, qu'il ne soit pas toujours au contact avec tous les problèmes. Tout ne doit pas retomber directement sur le Président, il doit y avoir un paravent, et le Premier ministre joue, parfois, ce rôle ". C'est ce que nous disions en substance dans " Le Soleil " du vendredi 05 avril 2020 : " La personnalité désignée pour occuper le poste de Chef du gouvernement est un indicateur pertinent de la tonalité qu'un Président de la République entend donner à la tête de l'État ". Il doit être une femme ou un homme du Président, et de lui seul ; un homme ou une femme de confiance qui, en retour, doit faire preuve d'une loyauté inoxydable.

Ainsi que l'a rappelé hier le Pr El Hadj Mbodj, ce retour du Premier ministre était " une demande forte " des Sénégalais. Naturellement, il faudra réadapter le texte fondamental pour prendre en compte ses dispositions qui concernent le Premier ministre. Après que le texte est déposé à l'Assemblée nationale, ensuite adopté à la majorité des 3/5e de ses membres, il pourra seulement alors être promulgué par le Président de la République. En attendant, l'identité du nouveau chef du Gouvernement est à l'affiche...