Afrique: Le renforcement de la coopération bilatérale et régionale au centre d'une série d'entretiens de MM. Talbi Alami et Mayara à Madrid

Madrid — Les présidents de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, et de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, ont eu, vendredi à Madrid, une série d'entretiens avec plusieurs responsables parlementaires participant aux travaux de la 143e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), qui se tient du 26 au 30 novembre dans la capitale espagnole.

Ainsi, MM. Talbi Alami et Mayara ont tenu des rencontres avec le président du Parlement latino-américain et des Caraïbes (Parlatino), Jorge Pizarro Estéban, la présidente honoraire de l'UIP, Gabriela Cuevas Barron, et la présidente du Conseil des représentants bahreïni, Fawzia Abdulla Yusuf Zainal.

Lors de ces entretiens, l'accent a été mis sur les moyens à même de consolider davantage l'action parlementaire sur les plans bilatéral et régional et de coordonner les positions dans les forums internationaux.

Les présidents de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ont passé en revue les réformes engagées par le Maroc dans tous les domaines sous la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, réitérant la détermination du Royaume à consolider les acquis ayant fait du Maroc un exemple à suivre en matière des droits de l'homme, du développement durable et de promotion de la situation de la femme.

MM. Talbi Alami et Mayara se sont félicités, par ailleurs, du déroulement des élections tenues le 08 septembre dernier au Maroc, affirmant que la participation massive de la population des Provinces du sud à ce scrutin est une preuve irréfutable de la marocanité du Sahara et un message fort adressé aux ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc.

A cet égard, ils ont mis l'accent sur les victoires diplomatiques successives obtenues par le Maroc dans la défense de sa première cause nationale, faisant observer que le soutien fort et ferme de la communauté internationale au plan d'autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement ce différend artificiel confirme la pertinence de la position du Royaume.

A cette occasion, le président du Parlatino a mis en avant le rôle joué par le Maroc dans la coordination et la facilitation de la communication et du rapprochement entre les pays des groupes africains, arabes et des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, se félicitant de la détermination du Royaume à mettre en œuvre la déclaration constitutive du Forum parlementaire afro-latino-américain "AFROLAC".

Lors de cette rencontre, tenue en présence notamment du Secrétaire général exécutif du Parlatino, Elyas Castillo, et de Mohamed Salem Benmessaoud, membre du Bureau de la Chambre des Conseillers, M. Pizarro a fait part de la reconnaissance du Parlatino au Parlement marocain pour sa contribution dans la mise en place d'une bibliothèque interactive au siège du Parlatino au Panama.

Pour sa part, la présidente du Conseil des représentants bahreïni a loué les relations excellentes unissant les deux pays, les qualifiant d'"exemplaires et d'exceptionnelles ", ajoutant que ces relations sont caractérisées par un respect mutuel et une convergence des vues sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et du Roi de Bahreïn SM Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Le Maroc et le Bahreïn sont deux pays frères unis par une histoire ancestrale et un avenir prometteur, a-t-elle dit.

De son côté, Mme Barron, présidente honoraire de l'UIP, a salué le processus de réformes lancé au Maroc, ajoutant que le Royaume constitue un havre de paix, de sécurité, de cohabitation et de tolérance.

Les pas franchis par le Maroc en matière de consolidation des droits de l'homme, de la promotion de la situation de la femme et de la démocratie doivent être reconnus et salués, a-t-elle souligné, plaidant pour la consolidation des relations entre son pays, le Mexique, et le Maroc.