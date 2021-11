Afrique: [Focus] Sports nautiques - Les régates au creux de la vague

Naguère évènements sportifs et culturels qui drainaient beaucoup de monde et suscitaient un fol engouement, les régates ont perdu de leur superbe depuis quelques années. Les courses de pirogues sont en eaux troubles. Mais des initiatives sont annoncées pour les remettre à flots.

Manifestations sportives et culturelles, les régates ont toujours existé chez les gens de la mer. Comme les " mbapat " (séances de lutte traditionnelle), ces joutes navales étaient l'occasion de se retrouver, de se réunir, de festoyer et de s'affronter. Avant l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, les régates étaient partie intégrante des festivités du 14 juillet, fête nationale de la France. Après l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, parmi les manifestations des après-midi du 4 avril, les régates tenaient une place importante sur toute la façade maritime du pays et sur divers plans d'eau.

À Dakar, l'association des pêcheurs et rameurs du Cap-Vert tenait le haut du pavé, à l'instar de Guet Ndar Mool à Saint-Louis et d'autres structures du genre à travers le pays. " Dans chaque région, du Fleuve au Sine-Saloum en passant par la Petite Côte, partout il y avait des régates. Avec un aspect culturel et folklorique et des démonstrations de Ndawrabine, Goumbé, Yaba et autres sonorités des différentes localités qui ajoutaient à la fête ", rappelle le journaliste Babacar Noël Ndoye, président par intérim de la Fédération sénégalaise de régates et disciplines apparentées (Fsrda) depuis le décès d'Alioune Guèye de Ngor qui occupait le poste.

Noël Ndoye, président par intérim de la Fsrda ? " Première nouvelle ! C'est vous qui me l'apprenez ", s'étonne Palla Mbengue, le président de la Fédération des peuples de l'eau. D'après lui, l'instance devrait d'ailleurs être déclarée " caduque. Car elle n'a pas tenu d'assemblée générale sous les défunts présidents Ousmane Mbengue, Mame Moussé Ndoye et Alioune Guèye. Or, aucune fédération ne doit rester 3 ans sans tenir d'AG ".

Toujours est-il que cette Fsrda a été créée le 21 août 1982 au stade Iba Mar Diop de Dakar, sous la houlette des Saint-Louisiens de Guet Ndar Mool avec pour premier président feu El Hadj Ahmet Diène et feu Bouna Gaye comme secrétaire général. Elle administre aussi l'aviron qui est une discipline olympique et qui ne peut donc pas être gérée par la fédération en charge du canoë-kayak, autre discipline olympique. Des compétences issues de différentes localités du pays avaient aidé à l'animation de la Fsrda et pour réussir ses premiers coups de pagaie.

Aujourd'hui, la structure a perdu de son éclat. Cela fait, en effet, de longues années que des régates nationales ne se sont pas tenues. Ce qui a coïncidé, grosso modo, avec le rappel à Dieu d'El H. Ahmet Diène. C'est d'ailleurs à cette période que remontent les dernières participations d'Atoumane Kane à ces compétitions. " Hôtelier qui ne pratiquait les régates qu'à (ses) heures libres et comme hobby ", le natif du village de Ngor regrette le temps où les rameurs avaient de multiples occasions de s'adonner à leur discipline sportive favorite. " Ce n'est pas facile de remplacer quelqu'un comme Ameth Diène, reconnaît Babacar Noël Ndoye. L'homme était doué dans le management et sa position dans l'appareil de l'Etat faisait qu'il était écouté et admiré. Il faisait aussi beaucoup dans le social et les gens se retrouvaient en lui. Il prenait des engagements qu'il honorait, quitte à vendre ses biens ".

Promesses restées sans suite

Pourtant, Palla Mbengue révèle avoir été adoubé, en présence des principaux responsables des régates, par Ahmet Diène qui voyait en lui " le seul ayant suffisamment d'entregent et aimant assez les régates pour pouvoir assurer la relève ". L'ancien promoteur de lutte avait même décidé, après cet avis du premier président de la Fsrda, de quitter l'arène pour s'investir pleinement dans les régates. Surtout qu'il avait des contacts pouvant aider à promouvoir la discipline. Il reste qu'entre les promesses restées sans suite de différents ministres des Sports et l'absence d'Ag de la structure depuis de longues années, les régates sont allées à vau-l'eau.

Le meilleur hommage qui puisse être rendu à El H. Ahmet Diène, c'est d'essayer de pérenniser son œuvre. " Nous travaillons sur un programme national, tout en laissant aux régions leur autonomie d'organiser chaque fois que de besoin. Un calendrier national sera confectionné, en collaboration avec les régions ", selon Babacar Noël Ndoye. Ainsi, les régions seront sensibilisées et encouragées à organiser chez elles d'abord pour ensuite prendre part aux activités de la fédération.

Mais, du haut de ses 11 courses dont 10 remportées, de sa " carrière " débutée fin 1999 - début 2000 sur la baie de Soumbédioune et clôturée en 2014 sur celle de Hann Plage et de ses 60 balais, Adama Fall dit " Malaw " estime qu'il faut " revaloriser les régates ". Selon lui, il est inadmissible que, par exemple, un lutteur puisse gagner 30 millions de FCfa pour un seul combat au moment où 33 rameurs d'une pirogue de course doivent se partager 250 000 ou 300 000 FCfa. D'après l'ex-capitaine de la pirogue " Assane Guèye " de Ngor, il faut, en plus, davantage de sécurité en mer pour ceux qui participent à des régates. " Comme l'on dit en wolof, la mer n'a pas de branches. Dès lors, à l'image de la circulation routière où des policiers et des gendarmes sont postés en différents endroits, il faut que lors des régates, la Marine puisse sécuriser les parcours pour amoindrir les risques de violence et les dangers en mer ", argumente Djibril Fall qui, à 45 ans, exhibe une expérience de rameur de 17 ans.

C'est dire que les maux dont souffrent les régates sont légion. Et au-delà de la Fsrda, à Ngor on en appelle à l'Etat pour renflouer cette discipline sportive afin de la remettre à flots.

---------

Des charges trop importantes

Au moins 50 millions de FCfa ! C'est l'enveloppe nécessaire pour organiser des régates au plan national. Il est vrai que des régates se tiennent de temps en temps dans différentes localités du pays comme Saint-Louis, Foundiougne, dans le Fouta et dans quelques villages traditionnels de la région de Dakar, mais pour des joutes de grande envergure, rien ne peut se faire sans le soutien de l'Etat et des sponsors. Si à la Fédération sénégalaise de régates et disciplines apparentées (Fsrda) on se félicite de gérer " la seule discipline sportive traditionnelle qui peut accueillir près d'un million de spectateurs et un millier de pratiquants à la fois ", on reconnaît toutefois que les charges sont trop lourdes. " Les primes de préparation, les prix, les équipements et la restauration ! Tout est à la charge de la Fsrda ", selon son président par intérim Babacar Noël Ndoye.

Qu'importe, " il faut organiser ", soutient Palla Mbengue, le président de la Fédération des peuples de l'eau. Lui-même soutient avoir payé de sa poche des pirogues qu'il avait prêtées aux rameurs de Bargny et de Yène notamment, pour pouvoir organiser une de ses manifestations.

Dans tous les cas, à la Fsrda, on est d'avis que grâce à une bonne communication et à une offre intéressante de promotion auprès des sponsors, on pourra contourner les difficultés financières pour tenir sous peu une manifestation de régates comme le Sénégal n'en a plus connu depuis longtemps.

Il faudra, cependant, entretemps avoir réglé les arriérés de primes et récompenses dues à des équipages de rameurs par les organisateurs des dernières régates. Atoumane Kane, ancien rameur de Ngor, qui s'active aujourd'hui à encadrer la relève, confirme que " certains organisateurs, parmi les plus en vue, nous doivent à ce jour beaucoup d'argent dont l'un pour plus de 1.060.000 de FCfa depuis 2018 ". Et, comme d'habitude, ironise un de ses voisins, " ils attendront d'être à quelques jours de leurs prochaines manifestations pour nous payer nos arriérés ". Les deux et leurs comparses espèrent donc que ce sera avant la tenue du trophée du Chef de l'Etat.

Parallèlement à ces dettes dont il faudra s'acquitter, la Fsrda travaille depuis deux ans sur ses textes qui devraient être validés lors d'une Ag ordinaire en prélude à des assises nationales.

-------------------

Un trophée du Chef de l'Etat couplé à un mémorial Ahmet Diène, le 26 décembre prochain

Quoi de mieux pour relancer les régates qu'un trophée du Chef de l'Etat ? À la Fédération sénégalaise de régates et disciplines apparentées (Fsrda), on a pensé que pour relancer ces joutes nautiques à grande échelle, il fallait frapper fort. Et l'on a retenu d'organiser, le 26 décembre prochain, sur la baie de Soumbédioune, une grande compétition qui aura à son menu le trophée du Chef de l'Etat, Macky Sall, une autre course dédiée à la première Dame et le mémorial El H. Ahmet Diène, le premier président de la Fsrda, qui sera parrainé par le président du Haut conseil pour les collectivités locales (Hccl). Plus de 500 000 personnes et près de 1000 rameurs dans les différentes catégories de courses sont attendus.

Pour préparer l'évènement, les responsables de la Fsrda ont été reçus par le Ministre porte-parole de la Présidence de la République, Seydou Guèye, pour une séance de travail afin de préparer l'audience que le Chef de l'Etat leur accordera prochainement.

C'est fort de ces signaux favorables, qu'à la Fsrda, on est convaincu que les régates seront bientôt remises à flots et ont même un avenir certain. Car, en plus, les villages traditionnels et même certaines grandes villes comme St-Louis continuent de pratiquer régulièrement la discipline. " Tant que nos pêcheurs reviendront contents de la mer, les héritiers perpétueront la tradition et il y aura des régates traditionnelles ", y philosophe-t-on.

-----------

À l'épreuve de la motorisation tous azimuts

Des pagaies, les bûcherons en fabriquent de moins en moins. C'est qu'à l'heure de la motorisation, rares sont aujourd'hui les pêcheurs qui utilisent des rames. Surtout qu'avec la rareté du poisson, il faut aller toujours plus loin en haute mer pour espérer faire de bonnes prises. Alors, les moteurs hors-bord ont progressivement pris le relais des pagaies et des voiles. Ce qui exempte de plus en plus les pêcheurs d'efforts physiques pour déplacer leurs barques dans l'eau. Au risque de perdre l'habitude de faire avancer leurs embarcations à la force de leurs bras ? " Pas du tout ", répond Babacar Noël Ndoye, le président par intérim de la Fédération sénégalaise de régates et disciplines apparentées (Fsrda). Selon lui, les régates continueront à se dérouler sous leurs formes traditionnelles, comme un peu partout en Afrique et même dans certains pays asiatiques et européens plus industrialisés que le nôtre.

D'ailleurs, Adama Fall " Malaw ", l'homme aux 10 victoires en 11 courses entre 1999 - 2000 et 2014, révèle qu'à Ngor, on a trouvé une astuce pour ne pas ... perdre la main. " D'habitude, à l'approche des régates, nous aménageons nos embarcations motorisées pour leur donner la configuration de pirogues de course, en installant notamment des bancs sur lesquels les rameurs s'installent pour s'entrainer sur la baie ". D'après lui, " à raison parfois de 5 allers et retours par séance, nous parvenons tant bien que mal à entretenir la forme et à être compétitifs ".

De ... preux chevaliers des mers à l'image d'Ibrahima Diop dit Mbodj, président des rameurs de Bargny, s'investissent quotidiennement à entretenir la flamme. " Après le retrait ou la disparition des anciens, j'ai décidé de reprendre le flambeau au niveau local, afin que ce sport des peuples de l'eau puisse continuer d'exister ", témoigne-t-il. Selon lui, la tâche était tout sauf simple, car argumente-t-il, " l'argent est devenu la principale motivation des jeunes. Or, organiser des régates coûte cher puisque l'accès aux manifestations n'est pas payant ". Normal, réplique-t-on en chœur du côté de Ngor. " Les temps où l'on participait aux régates juste pour le plaisir ou l'honneur du village est révolu ", soutient Babou Guèye qui reconnaît avoir définitivement remisé ses pagaies en 2016, parce qu'il ne gagnait que des miettes après les régates.

Léthargie

N'empêche, malgré cette léthargie dans laquelle baignent les régates au Sénégal et les multiples problèmes auxquels elles sont confrontées, le personnel des courses de pirogues devrait se renouveler. " Ramer et prendre part à des régates, cela fait partie de notre Adn. Ici, il n'est pas rare qu'on demande à un " ancien " s'il a jamais pris part à des joutes nautiques ", selon Adama Fall " Malaw ", 60 ans et capitaine de pirogue de courses à Ngor pendant une quinzaine d'années. Alors lui et ceux de sa génération et même des plus jeunes ont décidé de se retirer des affaires pour laisser la jeune vague assurer la relève.

De nouveaux rameurs qui devraient figurer sur le registre des acteurs que la Fsrda a décidé d'ouvrir afin de confectionner un fichier national avec l'appui des autres régions.

Alors des courses par équipages de 15, 20, 25 ou 33 rameurs voire les épreuves avec chavirement volontaire (ou " Soop ") propres aux rameurs de Saint-Louis, on en verra toujours sur nos côtes et plans d'eau intérieurs. Des rameurs bien baraqués, usant des pagaies avec dextérité et dans une belle chorégraphie dans la foulée du " tapa ", l'un des deux à la proue de l'embarcation qui donne le la et, à l'arrière, le capitaine chargé de maintenir la pirogue sur le bon cap ! Mais la réflexion continue pour voir comment apporter un plus à cette discipline sportive sans toucher à son aspect traditionnel.

------------------------------------------------------------------

À Saint-Louis, les régates font de la résistance

Dans la capitale du Nord, spécifiquement à Guet Ndar, au niveau de la Langue de Barbarie, les régates résistent au temps, même si depuis eux ans, avec la survenue de la Covid-19, le rendez-vous n'est pas respecté. Et pourtant, sa tenue annoncée dans un mois, demeure toujours un bon moyen de sublimer la culture des peuples de l'eau. Entre pagaies et diverses animations, la ville vibre, Guet Ndar déploie son charme.

C'était il y a deux ans, à Guet Ndar, à la veille des régates. Une belle frénésie s'était emparée de cette partie de Saint-Louis. Dans les sous-quartiers de Lodo, Dakk, Pondo Kholé, trois localités en compétition, chants et roulements de tams-tams rythmaient les journées, de même que les nuits, depuis bientôt un mois. En prélude à la mythique course sur le grand bras du fleuve, le quartier des pêcheurs était dans un état second, et " personne ne voulait être en reste, avec pour objectif gagner la compétition, qui demeure un moment d'allier la culture et le sport ", soutient Baye Diagne, un enfant de Guet Ndar. De plus, la tension était perceptible entre les différents compétiteurs qui pouvaient parfois être " des parents très proches, mais une fois la course terminée, il n'y a plus aucun nuage entre les différentes communautés, c'est cela le charme des régates ", souligne Adama Sène, un féru de ces activités nautiques.

Mieux encore, depuis quelques jours, sur le petit bras du fleuve, en face de l'hôpital régional de Saint-Louis, les équipes s'entrainaient dans une belle ambiance, avec des roulements de tambours comme le " Ndawrabine ", cette gracieuse danse, propre aux peuples de l'eau. En effet, lors de la préparation des régates, il faisait bon vivre à Guet Ndar. Les populations de tout Saint-Louis s'y donnaient rendez-vous, de même que les touristes.

Dans cette belle frénésie, les préparations pour avoir des pirogues capables de battre les concurrents se déroulent avec frénésie. On construit de nouvelles embarcations, avec un mysticisme de rigueur, pour " préserver les barques du mauvais œil ", fait savoir le patriarche Mbaye Dièye qui, des années durant, a tenu sa place dans les embarcations lors des régates. Avec beaucoup de nostalgie, le vieux évoque ces moments avec des trémolos de satisfaction dans la voix. Des occasions qui étaient mises à profit pour montrer la riche culture des populations de Guet Ndar. Ainsi, souligne-t-il, au niveau des chantiers, dans une certaine spiritualité, les pirogues devant concourir sont fabriquées, avec des responsables qui veillent au grain. C'est tout un programme, et, " quand on construisait la barque, il était interdit aux populations d'y aller, car l'accès était réglementé et il y avait tout un mysticisme pour protéger la pirogue ", souligne le vieux Mbaye Diéye.

Diverses catégories de pirogues

Dans le temps, le jour de la mise à l'eau, au petit matin, rappelle-t-il, les responsables faisaient des incantations et autres pratiques mystiques. À l'appel du muezzin, les tambours roulaient en l'honneur de la nouvelle pirogue, prête à être plongée à l'eau. Mais maintenant, se désole M. Diéye, " avec la modernité, certains ne respectent plus cette tradition, leur seul souci, c'est de respecter les conseils des marabouts. Cela enlève tout le charme à cette activité ".

Ce qui fait qu'actuellement, elle se déroule la matinée de la course. Tout y est. Mysticisme, folle ambiance, présence des notables pour donner les derniers conseils aux rameurs. Au début, chaque sous-quartier ne présentait qu'une embarcation pour les trois catégories de courses. Mais maintenant, les choses ont évolué, signale Mbaye Dièye. Trois bateaux -une petite avec 40 rameurs, une moyenne de 50 à 60 pagayeurs et la grande qui peut accueillir 70 à 80 personnes- sont issus de chaque secteur. Et le plus cocasse, rappelle le vieux, c'est que toutes les populations mettent la main à la poche pour acheter les pirogues qui coûtent respectivement 1 million, 1,5 million et 5 millions de FCfa pour la plus grande. " Ceux qui financent n'attendent absolument aucun retour sur investissement, car le plus important pour eux, c'est de montrer la culture de Guet Ndar ", révèle fièrement Mbaye Dièye.

-------------------

Le " Soop " ou course avec naufrage, une particularité de Guet Ndar

Il se raconte que l'ancien président ivoirien Félix Houphouët Boigny, au cours d'une régate à Saint-Louis, avait demandé du haut de la tribune, à appeler les sapeurs-pompiers, pour venir épauler les piroguiers qui avaient renversé leur barque. Il ne savait pas que c'était fait à dessein, et souvent les spectateurs attendaient avec impatience cette course avec naufrage appelée " Soop ". En effet, à un moment de la course, les embarcations sont reversées, puis remises à flots, avant que la compétition se poursuive le plus normalement.

Une aptitude unique des pêcheurs de cette partie du pays. En effet, souligne El Hadji Malick Guèye, président de l'entente Guet Ndar Mool, structure organisatrice des régates, " avec le phénomène des barres avec les bancs de sable, il y avait des naufrages. Mais cela n'empêchait pas les rameurs de remettre la pirogue à flots et de reprendre leur campagne ". Cette expérience, acquise au fil des ans, était mise en pratique durant les festivités, pour le bonheur des spectateurs. " C'est ma course préférée ", avoue Fatou Diop, originaire de la Langue de Barbarie, habitante des faubourgs de Sor. À côté de cette particularité, Guet Ndar se distingue par la technique des pagayeurs qui rament debout contrairement aux autres localités, assure M. Guèye. Ce qui en fait les princes de l'eau dotés d'une grande dextérité.

-------------------

Une tradition qui remonte à la nuit des temps

Le vieux Mbaye Dièye, ancien rameur, faisant l'histoire des régates à Saint-Louis rappelle qu'en quittant la Mauritanie, pour s'installer dans la Langue de Barbarie, " les populations de l'ancienne capitale du Sénégal sont venues avec nos coutumes faites de compétitions et de techniques spécifiques de rame ". Lui qui a pagayé à 18 ans pour prendre la retraite les 30 piges atteintes, se rappelle des actions des autorités coloniales tombées sous le charme de ces compétitions. C'est ainsi " qu'elles ont commencé à l'organiser le jour la fête nationale de la France, lors de l'Assomption, à la fête du travail du 1er mai ou celle patronale ", informe-t-il.

Ce legs ancestral, qui allie culture et sport, était un bon moyen pour l'autorité coloniale d'accueillir ses hôtes de marque. Ce patrimoine immatériel de Guet Ndar a été présenté au Général De Gaulle, aux anciens chefs d'Etat français Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et bien d'autres personnalités de marque, souligne El Hadji Malick Guèye, président de l'association Guet Ndar Mool. À l'image de ce qui se faisait avant-indépendance, durant les régates, la grande course est toujours réservée à la Première Dame. De Mme Colette Senghor à Marième Faye Sall en passant par Elisabeth Diouf et Viviane Wade, toutes ont été les marraines de la grande course.

Mais pour éviter les complications et contestations lors des visites officielles, " la venue du Général De Gaulle en 1958 était une occasion pour le colon de demander aux pêcheurs d'organiser des régates, plus dans la démonstration, que la compétition qui pouvait engendrer des troubles ", se souvient le patriarche Mbaye Dièye. Autrefois donc, le moment était bien choisi pour organiser les régates. Ainsi, après les campagnes en mer et les travaux champêtres, c'étaient de bons moments de retrouvailles durant lesquels étaient célébrés les mariages, les baptêmes et autres évènements heureux, renseigne Mbaye Dièye. De même, c'était une bonne occasion de rendre hommage aux fils de Saint-Louis et au-delà, en les désignant parrains ou marraines de pirogues. Parmi ces personnalités, on peut noter Mame Fatou Kaïré, Ahmeth Fall Braya, Abdoulaye Diaw Chimère, Bougane Guèye Dany, Ousmane Masseck Ndiaye, entre autres.