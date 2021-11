Afrique: La 3ème édition de "Seeds for the Future", du 29 novembre au 07 décembre (Huawei Maroc)

Casablanca — La troisième édition du programme "Seeds for the Future" ou "Graines du Futur" se tiendra du 29 novembre au 07 décembre 2021, à l'initiative de Huawei Maroc, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche Scientifique et de l'Innovation.

Ce projet phare du groupe Huawei permet annuellement à des milliers de jeunes à travers le monde d'aspirer à une carrière florissante dans le domaine des Technologies de l'information et de la communication (TIC), indique Huawei dans un communiqué.

Ce programme inédit est né de la convergence des visions des deux partenaires afin de développer et de renforcer la maîtrise des nouvelles technologies dans l'Université marocaine et de promouvoir le transfert des compétences et connaissances dans ce domaine en faveur des étudiants marocains.

Ouverte aux étudiants en fin d'études dans les domaines de l'ingénierie ou des technologies de l'information et la communication, cette 3ème édition offrira à 36 étudiants marocains l'opportunité de prendre part à des formations en TIC dispensées par Huawei, des formations en soft skills assurées par la Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi (EFE) et des sessions d'initiation en culture chinoise.

De surcroît, les étudiants sélectionnés se verront accorder la chance de visiter les halls d'exposition en ligne afin de leur garantir une immersion totale dans le monde de la technologie.

Intervenants en alternance lors de cette édition, les experts de Huawei assisteront à une session en direct en vue de répondre aux questions des participants, tout en partageant leur expertise sur des sujets d'actualité tels que la 5G, le cloud Computing et l'IA (intelligence artificielle).

De ce fait, en partageant leur expertise en matière de TIC et leurs expériences dans l'environnement commercial mondial, Huawei Maroc a pour but d'encourager les talents marocains à s'ouvrir sur leur environnement économique et technologique et faciliter leur intégration professionnelle.

Cité par le communiqué, le Directeur Général Adjoint de Huawei Maroc, Faustin XU, a assuré que Huawei Maroc porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences TIC en faveur de ses diverses parties prenantes.

"Huawei considère l'engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance. Le programme inédit 'Seeds for the Future' acte notre engagement pérenne en faveur du développement de l'écosystème des talents numériques au Maroc", a-t-il souligné.

"Seeds for the Future" signifie "Graines pour le future" et porte ainsi bien son nom puisqu'elle cultive l'expertise en matière de TIC dans le monde entier. En effet, depuis son lancement en 2008, "Seeds for the Future" a fait bénéficier 8.774 talents via des partenariats avec plus de 500 universités dans les quatre coins du globe.

A l'heure actuelle, le programme contribue effectivement au progrès de l'industrie mondiale des TIC et créé des liens forts entre les pays et les cultures. Ambitionnée par le développement de talents locaux qualifiés, cette initiative s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification des programmes de coopération internationale du groupe.

Les nouvelles technologies comme la 5G, l'IA et l'internet des objets (IoT) sont destinées à être la pierre angulaire du monde intelligent de la prochaine décennie. En tant que leader des TIC, Huawei s'engage tout naturellement à promouvoir le développement de cette industrie au Maroc.

Ce programme ambitieux s'inscrit en droite ligne avec la vision et les valeurs de l'entreprise. En effet, Huawei se veut plus qu'un acteur économique majeur dans le secteur des télécommunications au Maroc mais s'attache également à intégrer dans son modèle de croissance une dimension sociale et solidaire.