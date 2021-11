Bénin: Léonce Houngbadji parle de son exil

L'opposant Léonce Houngbadji explique dans "De Cotonou à Paris, carnets d'un exilé politique en France", les raisons l'ayant poussé à quitter le Bénin en 2018.

"Exilé à Paris depuis 2018, Léonce Houngbadji revient sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, le Bénin. Entre démarches administratives longues et complexes, solitude, patience et engagement, il livre un témoignage sur les difficultés quotidiennes auxquelles doit faire face tout réfugié politique", peut-on lire en quatrième de couverture de l'ouvrage de 128 pages, publié par Fauves Editions à Paris et préfacé par le journaliste Francis Laloupo.

Avant, De Cotonou à Paris, carnets d'un exilé politique en France, le fondateur du Parti pour la libération du peuple (PLP) et opposant au président Patrice Talon a publié en 2018 et 2019, Bénin : le Casse du siècle - Comment Patrice Talon fait main basse sur le Bénin, son élite, sa démocratie et son argent ainsi que Résistons : le Bénin à l'épreuve du dictateur Patrice Talon".

Au micro d'Eric Topona, Léonce Houngbadji résume les grands axes de son ouvrage et se prononce aussi sur l'actualité politique de son pays.