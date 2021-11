Algérie: Les élections locales, une opportunité pour amorcer le changement

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les élections locales prévues samedi constituaient une opportunité pour le peuple algérien d'amorcer le changement, mettant en avant le rôle de la jeunesse et de la société dans la réalisation de cet objectif.

"Je souhaite que les citoyens participent avec force à ces élections", a indiqué le Président Tebboune lors de son entrevue périodique avec les représentants de médias nationaux, diffusée vendredi soir, précisant que "les élections législatives pourraient ne pas intéresser beaucoup de citoyens et connaitre un faible taux de participation, partout dans le monde, mais les élections locales s'articulent autour de ceux qui seront en charge de la gestion des affaires courantes du citoyen".

"Le changement auquel nous aspirons se fera en tenant compte de trois critères: la jeunesse, la société civile et à la probité", a-t-il ajouté.

S'exprimant sur l'action des communes et des élus, le Président Tebboune a annoncé "un changement radical du code communal, aux fins de conférer de plus larges prérogatives aux élus".

En revanche, le Président Tebboune a fait observer qu'accorder de "plus larges prérogatives sans moyens n'a aucun sens", insistant sur "l'impératif de donner les moyens aux élus", ce qui exige, a-t-il affirmé, une révision du Code des impôts.

Le président de la République a affirmé, à cette occasion, que la phase post-électorale connaîtra plusieurs réformes concernant la reconstruction des bases sociales et économiques de l'Etat et tout ce qui est à caractère économique et social.

Et d'ajouter : "Cette démarche a été reportée pour après les élections locales, afin de parachever le processus d'édification institutionnelle et mettre en place des institutions intègres et crédibles permettant d'évoquer des questions centrales relatives à l'avenir du pays, à titre d'exemple, la politique de soutien et d'aides sociales".

"Les aides sociales en Algérie se poursuivront car le maintien du caractère social démocratique de l'Etat répond à un devoir de fidélité au serment des vaillants chouhada et à la Proclamation du 1er Novembre 1954", a-t-il indiqué.

Selon le Président Tebboune, la revalorisation des salaires à travers l'augmentation du point indiciaire "est une démarche juste ayant pour objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens".