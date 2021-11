Afrique du Nord: Ouverture à Madrid de la 143è Assemblée de l'Union Interparlementaire, avec la participation du Maroc

Madrid — La 143ème Assemblée de l'Union Interparlementaire (UIP), la plus importante réunion de parlementaires au monde, s'est ouverte, vendredi soir à Madrid, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à ce conclave planétaire par une forte délégation parlementaire, conduite par les présidents de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi Alami, et de la Chambre des conseillers, M. Enaam Mayara.

La cérémonie inaugurale a été marquée notamment par les allocutions du Roi Felipe VI d'Espagne, du président de l'UIP, M. Duarte Pacheco, et du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres.

Cet évènement connaît la participation des présidents des parlements nationaux, des membres des délégations des pays membres de l'UIP et de représentants de syndicats et d'organisations parlementaires régionales en qualité d'observateurs permanents.

Des centaines de membres et délégués de l'UIP du monde entier se réunissent en présentiel à l'occasion, en vue de débattre des moyens à même de "surmonter les divisions et de renforcer la cohésion pour relever les défis actuels de la démocratie".

Face à "l'érosion de la confiance du public dans les systèmes politiques, à la polarisation croissante et à la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux", les membres de l'UIP se pencheront à Madrid sur les possibilités offertes aux parlements pour faire face à ces problématiques.

Selon les organisateurs, les parlementaires pourront échanger des idées sur la manière de communiquer plus efficacement avec le public et de faire en sorte que la prise de décision soit la plus inclusive et la plus représentative possible.

A cette occasion, l'UIP lancera plusieurs nouveaux outils à l'intention des parlementaires pendant l'Assemblée, y compris un document intitulé "Élaboration de lois sensibles au genre : guide à l'usage des parlementaires" en partenariat avec ONU Femmes, un rapport régional sur "sexisme, harcèlement et violence à l'encontre des femmes dans les parlements d'Afrique" et des lignes directrices à l'usage des parlementaires pour la budgétisation des Objectifs de développement durable.

Les délégués examineront, en outre, un projet de résolution sur les lois adoptées dans le monde pour lutter contre l'exploitation et les violences sexuelles en ligne dont sont victimes les enfants.

L'UIP continuera d'élargir son rayonnement auprès de la communauté mondiale avec quatre nouvelles organisations (la Commission interparlementaire du G5 Sahel, le Réseau parlementaire international pour l'éducation, le Forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre et l'Ordre souverain de Malte) qui devraient devenir des observateurs permanents auprès de l'UIP, rejoignant un groupe de 70 autres organisations.

En outre, le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, représentant 120 pays, sera lancé officiellement à l'Assemblée de Madrid.

Les membres de l'UIP seront invités également à examiner et à adopter une nouvelle stratégie de l'UIP pour 2022-2026.

Fondée il y a maintenant plus de 130 ans, l'Union interparlementaire a pour objectif d'encourager la coopération et le dialogue entre toutes les nations. Elle compte aujourd'hui 179 parlements membres et 13 organismes parlementaires régionaux. L'UIP œuvre à apporter une dimension parlementaire à la gouvernance mondiale et notamment aux travaux de l'ONU, ainsi qu'à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030.