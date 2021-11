Madagascar: Taxi-be - Le ras-le-bol des usagers abandonnés en cours de trajet

Pratique dénoncée depuis des années chez les transporteurs urbains et ceux vers les périphéries, l'abandon des usagers en cours de trajet, aux heures de pointe.

Une jeune fille, étudiante revenant des cours à l'université en fin d'après-midi, se fait agresser quelques temps plus tard en début de soirée et se fait voler son sac avec toutes ses affaires. Tout cela, parce qu'elle a été contrainte de descendre du taxi-be, avec tous les autres passagers, bien avant le terminus, parce que le véhicule en question n'ira pas plus loin. Résultat : les passagers se retrouvent, la nuit tombée, encore loin de leur destination et s'exposent à des risques d'insécurité en attendant de pouvoir trouver un autre taxi-be pour rentrer. C'était le cas pour cette jeune fille qui s'est faite agressée avant-hier.

Cette pratique des taxis-be, qui existe depuis des années, contraint les usagers à multiplier par deux, voire par trois, leur budget transport. En effet, les passagers sont contraints de changer de véhicule jusqu'à trois fois avant d'arriver à destination. Le lot de nombreux usagers tous les soirs aux heures du grand rush en fin d'après-midi et en début de soirée. En réalité, les taxis-be préviennent au départ que le véhicule n'ira pas au-delà d'un certain arrêt intermédiaire, et n'assurera pas le trajet jusqu'au terminus. Or, arrivé à l'arrêt indiqué, et une fois les passagers descendus du véhicule, celui-ci fait demi-tour pour accueillir d'autres usagers, ou alors, continuent sur le même trajet mais avec de nouveaux passagers et augmente par la même occasion ses recettes. Résultat : des usagers se retrouvent abandonnés en cours de trajet et ont énormément de difficultés pour trouver un autre taxi-be pour rentrer. La même mésaventure peut leur arriver jusqu'à trois fois dans la même soirée.

Plusieurs lignes de taxis-be sont particulièrement réputées pour cette pratique pourtant interdite dans le cahier des charges. Les " points de largage " des usagers changent en fonction de la présence des policiers sur certains arrêts de bus. La présence policière remarquée dans ces arrêts de taxis-be rassure les usagers le soir. Cependant, les agents de police ne peuvent pas être présents partout, sur l'ensemble des points à risque.