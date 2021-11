Algérie: Tebboune - 2022 sera l'année des réformes structurelles pour la réédification de l'Etat

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi, que 2022 serait "l'année des réformes structurelles pour la réédification de l'Etat algérien moderne", faisant part de l'application, "pas à pas", de ses 54 engagements.

Lors de la rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale, le Président a rappelé qu'il avait déclaré devant les Algériens "54 engagements réels écrits et non des rêves ou des promesses électorales populistes", assurant qu'à la fin de l'exécution des engagements "il y aura une autre Algérie".

Indiquant qu'il suit la concrétisation de ses engagements "pas à pas", le Président Tebboune a fait état du début d'application sur le terrain de plusieurs engagements.

Et d'affirmer que sa démarche visant à mener à bien les différentes réformes émane d'une parfaite connaissance "des dessous de l'Etat", précisant que "nous avons grandi dans le patriotisme, nous vivons avec et nous n'ambitionnons ni argent ni pouvoir, mais le bonheur du citoyen".

Parmi les réformes institutionnelles initiées par le président de la République figure le renouvèlement des institutions de l'Etat dans le cadre duquel a été installée la Cour constitutionnelle, censée, a-t-il soutenu, "rassurer le peuple".

Un tel processus sera complété ce samedi par, d'abord, les élections locales.

Dans ce cadre, le Président Tebboune a indiqué que le "peuple revendique le changement qui est à porté à travers les élections", ajoutant que le citoyen était appelé lors des élections locales de samedi d'"exprimer son avis et de choisir les plus aptes à gérer localement".

Le chef de l'Etat qui s'est engagé à protéger la voix du citoyen, a rappelé l'existence d'un contrôle en amont et en aval pour prévenir toute tentative de fraude électorale.

Formant le vœu de voir un taux de participation "honorable" des citoyens à cette échéance électorale, le Président Tebboune a indiqué que la méthode adoptée pour amorcer le "changement souhaité est sous-tendue par les critères de probité à rechercher dans les candidats, loin de l'argent sale, pour avoir des candidats jeunes porteurs de nouvelles idées".

Le président de la République a affirmé, à cette occasion, que la phase post-électorale connaîtra plusieurs réformes concernant la reconstruction des bases sociales et économiques de l'Etat et tout ce qui est à caractère économique et social.

Le chef de l'Etat a annoncé, par ailleurs, l'ouverture début 2022 des ateliers pour la révision des codes communal et de la wilaya afin de conférer davantage de prérogatives aux élus locaux et les doter d'outils leur permettant d'honorer leurs engagements devant les citoyens qui les ont choisis pour la gestion de leurs affaires.

La réforme de la politique d'aide sociale figure parmi les grandes réformes devant se concrétisées l'années prochaine, dira le président de la République qui assuré que cette réforme passera par "un débat national élargi" associant les syndicats, et que la "levée des subventions sociales concernera seulement un tiers des citoyens parmi ceux ayant des revenus très élevés".

Et de faire remarquer que cette réforme nécessite un certain niveau de numérisation et des statistiques précises, soulignant que la revalorisation des salaires à travers l'augmentation du point indiciaire "est une démarche juste ayant pour objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens".

Parallèlement aux efforts visant à doter le pays de statistiques précises, le Président Tebboune a annoncé la création d'une "inspection générale" qui sera mise sous tutelle de la Présidence de la République afin de "contrôler l'activité des responsables".

Mettant l'accent sur l'importance du contrôle en matière de mise en œuvre des décisions, le chef de l'Etat a parlé de ministres et de walis dont il a été mis fin aux fonctions pour manquement à leurs obligations.

Le Président a indiqué, par ailleurs, que la politique d'investissement en Algérie tenait compte des besoins du pays, soulignant que la priorité est accordée investisseurs locaux.

L'Algérie, un pays fédérateur qui n'applaudit pas la discorde

Abordant les relations de l'Algérie avec ses voisins de la rive nord, le président de la République a affirmé que la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne (UE) permettrait à l'Algérie de bénéficier des exonérations douanières qu'il prévoit, de façon à conforter son économie et renforcer sa production et ses exportations.

S'agissant des relations algéro-françaises, il dira que leur retour à la normale ne se fera que sur la base d'un traitement d'"égal à égal", invitant l'autre partie à comprendre que le traitement "d'égal à égal n'est nullement une provocation, mais plutôt un garant de la souveraineté d'un pays, arrachée au prix de 5.630.000 de martyrs tombés aux champs d'honneur entre 1830 et 1962".

"Nos relations sont d'abord méditerranéennes, maghrébines et arabes. Nous entretenons de bonnes relations avec l'ensemble des pays musulmans, hormis ceux qui nous sont hostiles. L'Algérie n'a de haine pour aucun pays", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le Président Tebboune a affirmé que "l'Algérie est un Etat qui rassemble les belligérants", en allusion à la participation de la Syrie au prochain sommet arabe prévu le 22 mars 2022 à Alger, ajoutant que cette rencontre devrait être unificatrice et qu'elle puisse constituer "un nouveau départ pour un monde arabe déchiré".

Au terme de cette rencontre périodique avec les médias nationaux, le Président Tebboune a déclaré qu'il était triste qu'un ministre de l'entité sioniste menace un pays arabe (l'Algérie) à partir d'un autre pays arabe (le Maroc), qualifiant cet acte d"'infâme et déshonorant".