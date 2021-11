Madagascar: Football - Orange Pro League - Fosa Juniors débute contre l'Uscafoot

Les feux sont tous au vert pour Fosa Juniors.

L'association des Clubs de football élites de Madagascar (CFEM) a dévoilé le calendrier de l'Orange Pro League (OPL) pour la saison 2021-2022. Au total, 125 rencontres réparties dans 10 stades dans toute l'île sont programmées.

Après l'annonce officielle des 16 équipes en lice à l'Orange Pro League, la CFEM n'a pas tardé à dévoiler le calendrier de tous les matchs pendant cette nouvelle saison. En effet, le coup d'envoi du championnat de première division de football à Madagascar est imminent. La compétition débutera ce samedi 4 décembre 2021 et s'achèvera le dimanche 17 juillet 2022. Pas moins de 10 stades à travers l'île accueilleront les 125 rencontres à l'affiche. Les 16 équipes sont réparties en deux conférences : Nord et Sud. Chaque conférence comprend huit clubs.

La phase des éliminatoires composée de 14 journées s'étalera jusqu'au 10 avril 2022. Les quatre premières équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les playoffs à compter du 6 mai 2022. Pour cette édition, Fosa Juniors FC reste dans la conférence Nord avec Tia Kitra FC, As Fanalamanga, Ajesaia, Cosfa, Five FC, Uscafoot, et Jet Kintana. " Le club se retrouve dans la poule Nord, déjà qualifiée par beaucoup de poule de la mort, vu la qualité des équipes qui la composent. Mais lorsqu'on est Fosa, on est obligé d'être ambitieux et de viser les meilleurs résultats car, que les choses soient claires, l'objectif du club pour cette saison est l'obtention d'un titre qui nous permettra de retrouver les compétitions internationales ", s'exprime le président du club, Stéphane Boisseau.

Au coude-à-coude. Pour son match inaugural, Fosa Juniors tombe sur l'Uscafoot Analamanga. La rencontre aura lieu le 4 décembre au stade municipal d'Alarobia. Les deux équipes se connaissent bien. Pas plus tard que le 4 novembre dernier, elles se sont séparées sur le score de 2 à 1 en faveur de l'équipe de Boeny à l'occasion d'un match amical. Pour dire que cette rencontre promet un choc de titans car chacun veut apposer ses marques dès l'entame de la compétition. En effet, les protégés de l'Italien Nobil Salvador se sont préparés au maximum pour cette saison. Ils ont joué trois matchs amicaux avec des équipes de l'OPL qui se concluent par deux victoires et une défaite.

La bande à Dax accueillera en premier dans son jardin au stade Rabemananjara le Five FC le 12 décembre pour le compte de la deuxième journée. Fosa Juniors rejoindra ensuite Tia Kitra au stade Barikadimy Toamasina le 19 décembre. " Nous sommes les Fosa et nous ferons tout pour rendre les Majungais fiers. La préparation a été longue, de nouveaux joueurs, staffs et partenaires nous ont rejoints. Tout a été mis en place pour que la saison soit belle et réussie. Qu'elle apporte à tous beaucoup de joie, à nos partenaires, nos supporters, joueurs, joueuses, arbitres, dirigeants et amoureux du ballon rond. Nous écrirons une nouvelle page de l'histoire du Fosa Juniors FC ", ambitionne le président.