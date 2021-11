Madagascar: La menace d'un nouveau - Variant dangereux

" La nouvelle à propos d'un nouveau variant de la Covid-19 est très préoccupante. J'ai parlé à des scientifiques et des fabricants de vaccin et ils partagent mon inquiétude ". Ce tweet de la présidente de la commission européenne a très vite fait le tour des rédactions et a mis en alerte tous les spécialistes de la pandémie.

Dans la foulée, elle a organisé une conférence de presse où elle a demandé aux pays de l'UE de suspendre les vols en provenance de l'Afrique australe. Le Premier ministre français a publié un communiqué annonçant l'interdiction des vols en provenance d'Afrique du sud, du Lesotho, du Botswana, de la Namibie, du Mozambique et d'Eswatini. Madagascar qui est dans la zone doit donc redoubler de vigilance pour empêcher l'entrée sur son territoire de ce nouveau variant qui est extrêmement dangereux.

Le variant qui a mis en alerte les autorités sanitaires européennes s'appelle B.1.1.529 et il a été détecté en Afrique du Sud. Son potentiel de propagation élevé inquiète les scientifiques. 22 cas ont été détectés dans le pays de Nelson Mandela pour le moment et ce sont des jeunes qui ont été touchés. Des cas ont aussi été signalés au Botswana et à Hong Kong. Une réunion en extrême urgence s'est tenue, hier soir, au siège de l'OMS pour évaluer sa dangerosité.

Néanmoins, il a été précisé qu'il faudrait plusieurs semaines pour le comprendre. Les instances sanitaires européennes sont en alerte et leur crainte est d'autant plus grande que leurs pays font face à une progression des contaminations. Pour le moment, aucun cas de ce variant n'y a été détecté. Mais le principe de précaution est appliqué. Qu'en est-il chez nous ?

Jusqu'à présent, les séquençages qui ont été faits ont montré qu'il n'y avait pas de variant Delta, mais il faut resserrer les opérations et les affiner pour connaître l'éventuelle présence de ce nouveau variant. C'est une nouvelle donne qui se présente et les services responsables de la lutte contre la Covid-19 doivent reconsidérer leur plan de bataille contre la Covid-19. En corollaire, il y a la menace qui pèse sur les liaisons aériennes extérieures.