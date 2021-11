Madagascar: La mission des Dehoniens - Aide et espoir, "évangile" pour les plus pauvres

Antananarivo — "A Madagascar, la mission des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, (connus aussi comme les missionnaires dehoniens) représente un point de référence important pour la population locale, qui est très pauvre : aujourd'hui, certains des premiers missionnaires étrangers sont retournés au ciel, d'autres sont rentrés dans leur pays ou sont partis comme missionnaires dans d'autres pays, mais les dehoniens malgaches sont en pleine croissance.

Actuellement, entre les prêtres et les laïcs, notre communauté compte plus de 70 missionnaires. Tous sont impliqués pour leur offrir l'hospitalité, l'assistance médicale, l'éducation, mais surtout l'aide et l'espoir". C'est ce qu'a déclaré à l'Agence Fides le Père Yvon Mathieu, Supérieur régional des Dehoniens à Madagascar, en parlant de l'engagement missionnaire dans le pays africain et des défis que les religieux affrontent quotidiennement. "Pour nous - poursuit-il - il est important d'être proche des personnes. Dans notre communauté, nous nous efforçons de réaliser un travail d'évangélisation et de promotion humaine, en essayant d'éduquer les jeunes à travailler ensemble, à s'entraider, en les stimulant à la réflexion et à la recherche de leur propre autonomie".

Madagascar connaît depuis des années une crise alimentaire dévastatrice et fait face à sa pire sécheresse depuis 40 ans, intensifiée par les tempêtes de sable et les invasions de criquets. "Les familles du sud du pays sont au bord de la famine", rapporte le père Yvon, "et les enfants risquent de mourir de faim". Une grande partie de la population, qui dépendait autrefois de l'agriculture, a été obligée de se déplacer vers les villes voisines, ce qui exerce une pression sur des ressources déjà rares. En outre, la pandémie persistante de coronavirus a augmenté les restrictions, qui sont insupportables pour les personnes qui vivent de la main à la bouche.

Naturellement, explique le Supérieur régional, dans ce contexte, la dernière chose à laquelle pensent les parents est la scolarité de leurs enfants, leur attention étant concentrée sur les choses les plus essentielles. C'est pourquoi, poursuit-il, nous essayons de faire étudier les enfants, d'éduquer leurs parents et, indirectement, de les orienter vers des activités lucratives de diverses natures. Actuellement, en plus de leur travail strictement religieux dans les différentes paroisses situées à l'orée de la forêt et dans les nombreux villages, les missionnaires dehoniens s'occupent de formation professionnelle : ils dirigent une école de menuiserie, qui dure trois ans, et un cours de coupe et de couture, fréquenté par plus de cent jeunes filles.

L'un des principaux projets menés par les Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus est la fondation d'une université : "C'est notre couronnement, dit le Père Mathieu, après des années de réflexion, de contacts et de rencontres, l'idée est née de donner aux enfants des plus pauvres la possibilité d'approcher la culture et la science : En 2000 est né l'Athénée Saint Joseph d'Antsirabe, actuellement jumelé avec différents centres universitaires dans le monde, suivi en 2018 d'un second campus à Antsohihy, dans le nord-ouest de Madagascar. Depuis plusieurs années, nous avons plus de 1 500 étudiants.

En outre, dans la capitale Antananarivo, un complexe scolaire a été mis en place, de la maternelle au lycée, qui est aujourd'hui fréquenté par plus de 1600 enfants. Dans la ville de Fianarantsoa, un internat a été fondé à côté du petit séminaire de Dehonian pour répondre à la demande de scolarisation de la population locale. Les gens, conclut le père Yvon, ont besoin d'être aidés, encouragés, animés et soutenus pour atteindre lentement une autonomie suffisante. Nous ne nous décourageons pas et nous nous en remettons au Seigneur pour mener à bien la mission. (ES) (Agence Fides 27/11/2021)