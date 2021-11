Guinée: Transition en Guinée, résumé de la journée du vendredi, 26 novembre 2021

La communauté internationale se montre impatiente sur la durée de la transition en Guinée. Ce vendredi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif, a déclaré sur RFI que la junte au pouvoir en Guinée doit proposer un délai, si elle n'est pas d'accord avec les six mois donnés par la CEDEAO. " Nous disons qu'il faut qu'ils proposent quelque chose. S'ils ne sont pas d'accord avec les six mois, qu'ils disent quel est le délai qu'il leur faut... " a-t-il déclaré .

Quelques heures après sa nomination au poste de Porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Ousmane Gaoual a répondu à l'invitation d'une émission de grande écoute. À cette occasion, il est revenu sur plusieurs sujets abordés lors du 2ème conseil des ministres. Il s'est aussi exprimé sur l'état dans lequel il a trouvé son département. Selon lui, ce dernier ne disposait d'aucune base de données et tout était géré sur des feuilles volatiles.

Le Ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, a de son côté, rencontré les lauréats de l'enseignement franco-arabe et de l'enseignement général, dans les locaux de l'INRAP (institut national de recherche et d'action pédagogique), sis à Donka, dans la commune de Dixinn. A cette occasion, Guillaume Hawing a promis de rétablir dans leur droit, les lauréats qui sont " omis " de la liste des boursiers, envoyés au Maroc.

Au Ministère de l'enseignement technique et de la Formation professionnelle, Dr Youssouf Boundou Sylla a été installé dans ses fonctions de Secrétaire Général dudit département.

Le ministère de l'enseignement pre-universitaire et de la recherche scientifique a publié une décision interdisant, de façon formelle l'usage de tout appareil connecté dans les salles de classe, pendant les cours ou les évaluations. Désormais, selon cette décision, les parents qui veulent rentrer en contact avec leurs enfants pendant les heures de cours doivent appeler sur les numéros des encadreurs.

Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombouno a, dans un communiqué, encouragé que des cérémonies de départ, dans " la dignité et l'honneur " soient organisées en faveur des 6300 fonctionnaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Une manière éloquente pour la Nation de rendre hommage à ces milliers de travailleurs.

Le même communiqué précise que les fonctionnaires appelés à faire valoirleur droit à la retraite occuperont leurs postes respectifs jusqu'au 31 décembre 2021.

Le premier ministre a reçu en audience, le vice-président de la Sierra Leone. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays.

Le PNUD a mis six véhicules et une centaine d'ordinateurs à la disposition du ministère des affaires étrangères. Un geste qui vise à booster les efforts des autorités de la transition. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à Conakry.

Par la même occasion, un nouveau partenariat de coopération a été signé pour soutenir le programme cadre de consolidation de l'outil diplomatique guinéen.

Le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire était ce matin, au siège de l'agence guinéenne de financement des logements sociaux, qui est chargée de réaliser plus de trois milles logements sociaux à conackry et à l'intérieur du pays. Ousmane gaoul Diallo est donc allé constater l'évolution des travaux et rassurer les partenaires de l'accompagnement du gouvernement.

Début aujourd'hui des travaux de concertation entre les douanes et le secteur privé, afin de mettre les efforts ensemble, en vue d'une mobilisation substantielle des ressources internes du pays.

La mission de la délégation de la cour pénale internationale a pris fin aujourd'hui. Après deux jours de concertation avec plusieurs personnalités du pays, les délégués disent être rassurés par la volonté des autorités à faciliter la conduite du procès du 28 septembre et espèrent une ouverture des débats dans cette affaire, dans un bref délai.