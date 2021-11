Madagascar: Pétanque - Judicaelle la grande oubliée

Judicaelle ou plutôt Cael comme on l'appelle, est une bouliste qui sait tout faire. Elle est aussi excellente au tir qu'en pointe.

Le mode de sélection de la quatrième joueuse de l'équipe nationale malgache revient au tapis pour se trouver au centre des débats. Tita dont on connaissait la fébrilité dans les compétitions internationales a été élue alors qu'il fallait une doublure d'Anja, la patronne de l'équipe et non moins présidente de la Ligue Atsinanana.

La réponse de la bergère au berger est venue de Judicaelle qui a gagné haut la main le concours en tête à tête organisé par Iarivo Bouliste Club au Para Ivato. Cael comme tout le monde l'appelle, a survolé la compétition avec une aisance déconcertante, notamment lors de la finale vite faite devant Dô. La polyvalence de Cael n' étant plus à faire, elle aurait été à même de remplacer dans une partie Anja ou mieux encore Tence qui était visiblement à côté de la plaque à ce championnat du monde de Santa Susanna.

D'une manière générale, car on ne pense pas que l'on va remplacer la formule d'envoyer les championnes en titre, le recours à des joueuses polyvalentes semble le mieux indiqué. Et pour ne pas verser dans un clientélisme, il faudrait multiplier les concours en tête à tête pour connaître la quatrième joueuse.

C'est mieux que de faire une sélection à la française se réduisant au quatuor Quintais, Lacroix, Suchaud et Dylan. Car quoi qu'on dise, la pétanque est un jeu collectif où l'entente est vitale. Et dans ce cas, il est tout aussi important d'envoyer l'équipe championne de Madagascar au sommet mondial. Avec évidemment une quatrième joueuse issue des concours en tête à tête et forcément une bouliste polyvalente. C'est tout aussi simple que cela.