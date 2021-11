Madagascar: Lutte contre la corruption - Le nouvel outil MNC en gestation

Le comité pour la sauvegarde de l'intégrité pilote la mise en œuvre de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption.

" Mesurer la corruption sur la base de faits et non de perceptions ". Tel est l'objectif du développement du nouvel outil qui sera la Mesure Nationale de la Corruption. C'est un outil de collecte et de suivi-évaluation des données sur la corruption, qui tient compte des réalités et du contexte national. Il doit servir également à prendre une décision basée sur des données factuelles, prenant en compte le vécu et les perceptions, répondant aux exigences des articles 5, al.3 et 61 de la Convention des Nations-Unies contre la Corruption.

Dans cette optique, il s'agit d'un outil innovant, selon le comité pour la sauvegarde de l'intégrité, favorisant une culture d'évaluation faisant appel à l'engagement et à l'adhésion des acteurs. Les informations seront digitalisées afin de faciliter leur interprétation pour faire ressortir les réformes ou les dégradations au sein de l'administration. La MNC est à la fois un outil d'accès à l'information et un outil de participation citoyenne pour rétablir la confiance des citoyens envers l'administration.

La MNC décortique, en effet, les indicateurs nationaux pour pouvoir procéder à des analyses débouchant sur des recommandations en vue de réformes et faire remonter les scores internationaux. Ce nouvel outil, a-t-on affirmé, vise à faire un bilan de l'administration, afin d'en détecter les failles et les bonnes pratiques, puisque la MNC permet de dépasser la fragmentation des informations relatives à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption pour avoir une information complète.

Afin de concrétiser sa mise en œuvre, un atelier de collecte de données auprès des secteurs concernés (justice, système anti-corruption, environnement, santé, fonction publique.) a été tenu les jeudi et vendredi 26 novembre. Les secteurs concernés procèdent eux-mêmes à l'arrêtage des indicateurs qui les concernent, avec l'encadrement du CSI et de l'INSTAT.