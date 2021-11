Madagascar: Rio Tinto QMM - Appui aux victimes de la famine dans le sud

Un premier contingent de vivres comprenant 25 tonnes de riz, 5 tonnes de légumineuses et 1000 litres d'huile, a été apporté par Rio Tinto QMM, pour soutenir les victimes du kere dans le grand sud, à travers l'Office National de Nutrition (ONN). La remise officielle des dons s'est tenue jeudi dernier.

Une contribution à l'atteinte des objectifs du Plan Émergence Sud. C'est ainsi que Rio Tinto QMM considère son action de soutien aux victimes de la famine dans le sud. La cérémonie de remise de don s'est tenue en présence des autorités locales, ainsi que des représentants de l'Office Régional de Nutrition. Selon les représentants de la compagnie, il s'agit de contribution qui s'inscrit dans les efforts de synergie entre les acteurs du secteur privé et le gouvernement Malagasy dans la lutte contre le kere dans le District d'Amboasary Atsimo, région d'Anosy. Elle fait suite à la signature d'un protocole de partenariat conclu le 27 octobre dernier entre Rio Tinto QMM et l'ONN, visant à soutenir 3 647 ménages des communes de Tranomaro, Mahaly, Esira et Maromby. Prévu sur une période d'environ trois mois, l'apport global comprend au total 91 tonnes de riz, 18 tonnes de grains secs, 3.600 litres d'huile, d'une valeur de 100 000 USD, soit près de 400 millions d'ariary.

Bouffée d'oxygène. A noter que QMM apportera également l'appui logistique nécessaire pour la réalisation de ce programme d'urgence, tandis que l'ONN, sous tutelle de la Primature, assurera la distribution aux ménages. " J'aurai apporté de la pluie, des champs fertiles, des hectares de plantation si cela m'a été possible, heureusement que j'ai la chance de travailler pour Rio Tinto QMM : une entreprise qui partage des valeurs, respect ses communautés hôtes et sensible face à ce genre de situation. Nous espérons que ceci donnera une bouffée d'air frais à la population en attendant les solutions durables. Je suis fier d'offrir ce don au nom de QMM ", a affirme David-Alexandre Tremblay, DG des Opérations de QMM Iotokarozy, Chef de district d'Amboasary.

Selon lui, 80% de la population d'Amboasary est frappée par la famine " Nous tenons donc à exprimer notre profonde reconnaissance à QMM. La compagnie a toujours accompagné le peuple de la région Anosy pendant les périodes difficiles. Merci chers partenaires QMM et ORN, nous espérons que cette relation de partenariat va se poursuivre durablement ", a-t-il ajouté. Pour sa part, l'ONN a noté que plus d'un million de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans le grand sud de Madagascar.

En mars 2021, plus de 9 000 admissions pour malnutrition aiguë ont été comptabilisées, un nombre encore jamais atteint. Cette crise humanitaire qui s'amplifie risque de se prolonger jusqu'en juin 2022, d'autant que les prévisions de pluviométrie sont basses. Avec le début de la période de soudure, Rio Tinto QMM et l'ONN, à travers l'Office Régional de Nutrition Anosy (ORN), se donnent ainsi la main pour venir en aide aux enfants pris en charge pour malnutrition aiguë à travers des rations de protection ou des aliments thérapeutiques. " QMM est parmi les rares acteurs du secteur privé qui apportent leurs contributions même si le contexte est difficile.

Pour cette fois, nous ciblons les ménages ayant des enfants atteints de malnutrition aigues modérés et sévères, soignés dans les CSB et les sites de nutrition communautaire dont les communes de Tranomaro, de Maromby, d'Esira, de Maneva et de Mahaly ", a indiqué Tovohery Aly Asgar, Coordonnateur Office Régional de Nutrition. Selon les informations, les efforts de QMM se poursuit dans ce cadre.