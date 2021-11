Congo-Brazzaville: Décès de Justin Lékoundzou - Le PCT déplore la perte d'une "icône"

Suite à la disparition, le 25 novembre dernier à Brazzaville, de l'un des membres de première heure, Justin Lékoundzou Itihi Ossetoumba, des suites d'une longue maladie, le secrétariat permanent du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT) a publié, le 26 novembre, une déclaration dans laquelle il se dit sidéré par ce décès qu'il a qualifié de " perte inestimable ".

Dans sa déclaration, le secrétariat permanant du bureau politique du PCT s'est montré affligé par la mort de Justin Lékoundzou Itihi Ossetoumba. Un cadre du parti qu'il estime influent et un dirigeant, selon lui, de conviction qui a su marquer son histoire au sein du PCT par son savoir-faire et ses prises de position.

" Il ressort que le camarade Lékoundzou Itihi Ossetoumba, grand homme de conviction, était une icône au sein de notre parti. Il a été, de par son engagement militant, de toutes les batailles du PCT, qu'il a rendu d'énormes services toute sa vie. Sa modestie et son sens élevé du devoir ont fait de lui un modèle qui inspirera à jamais les Congolais en général, et les militants du PCT en particulier. Sa mort est une perte inestimable pour le parti et pour le camarade Denis Sassou N'Guesso ", relève la déclaration lue par le secrétaire aux Affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme, Joseph Mbossa.

Par ailleurs, le secrétariat permanent du bureau politique du PCT se dit sidéré par la disparition successive, ces derniers temps, de ses grands et valeureux cadres de " haut niveau " et consterné par ces pertes " lourdes de conséquences ".

Pour se faire, il exhorte l'ensemble des militants et sympathisants du parti et de ses unions catégorielles à réserver à l'illustre disparu des obsèques dignes de son rang et de resserrer les rangs autour des idéaux du parti, en vue de renforcer l'unité, la cohésion et la discipline en son sein.