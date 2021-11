Madagascar: Plus de 700 entreprises de l'île réunies pour la foire économique et commerciale

À Madagascar, c'est le grand rendez-vous économique de l'année. Plus de 700 entreprises de toute l'île sont réunies pour la foire économique et commerciale des 23 régions, une foire qui a lieu depuis jeudi et qui se poursuit jusqu'à dimanche 28 novembre.

C'est l'occasion pour les entrepreneurs malgaches de mettre en avant les richesses de chaque région de Madagascar et de trouver des opportunités d'affaires, dans un contexte de relance économique. Dans la capitale, petites et moyennes entreprises (PME) malgaches ont fait le déplacement à la recherche de partenaires pour pouvoir se développer après le coup d'arrêt engendré par la pandémie de Covid-19.

Ainsi, au stade de Mahamasina, des centaines de stands s'alignent. Poudres, huiles et savons, produits à partir de fruits de baobab sont exposés sur celui de Voahary Rakotondramiarana, à la tête de la petite entreprise Zoahary Baobab. Elle a fait 900 kilomètres depuis Tuléar : " Nous sommes venus ici pour chercher des partenariats avec d'autres entreprises qui pourraient transformer notre matière première, le fruit du baobab, en différents produits finis. Depuis la pandémie, on a remarqué que les Malgaches se tournent de plus en plus vers les produits naturels. On a beaucoup de potentiel mais ce qui est compliqué, c'est de s'aligner au pouvoir d'achat des foyers qui est assez faible. Alors, nous proposons des mini produits-pour que ce soit accessible à tous. "

Si le potentiel ne manque pas, de nombreuses petites et moyennes entreprises malgaches peinent à se développer face à la concurrence étrangère, explique, de son côté, Njaka Andrianarison, assistant marketing chez HavaMad, jeune PME de transformation de fruits en jus et purées certifiés bio.

" Toutes les entreprises malgaches ont les mêmes difficultés quand elles produisent quelque chose qui est déjà mis sur le marché par des grandes entreprises internationales, à savoir faire face à leurs prix vraiment bas et à leurs grands réseaux de distribution. Nous, on a décidé de viser un marché de niche. On respecte les agriculteurs avec qui on travaille en les payant un juste prix. Il y a aussi toutes les certifications biologiques que nous avons. C'est ce que l'on met en avant auprès de nos clients et c'est ça notre arme face aux concurrents internationaux ", dit-il.

Cette foire, qui se déroule en simultanée dans seize grandes villes du pays, ambitionne d'aider à larelance du marché localen connectant les différentes régions de l'île et leurs entrepreneurs, souvent isolés les uns des autres.