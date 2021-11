Ile Maurice: Décédée à l'entrée d'un supermarché - son fils, positif, assiste à ses funérailles par visioconférence

Une femme bien, gentille et douce... C'est ainsi que décrivent ceux qui ont connu Faeeza Sohawon, 59 ans, mère de trois enfants. La quinquagénaire, qui souffrait d'une maladie pulmonaire depuis quelques années, est morte subitement à l'entrée d'un supermarché à Grand-Baie alors qu'elle s'apprêtait à y aller faire ses emplettes, jeudi après-midi, au sortir du travail. Cette habitante de Fond-du-Sac était employée d'un hôtel du Nord de l'île.

Ses proches sont attristés et en état de choc. Joint au téléphone, son fils ainé, qui a été testé positif au Covid-19, confie que sa mère souffrait d'une maladie pulmonaire depuis quatre à cinq ans et qu'elle se faisait suivre médicalement. Il est le seul à avoir été testé positif au Covid-19. "Je suis en auto-isolement. Je n'allais pas bien. J'avais de la fièvre et des maux de tête. Je me suis tenu à l'écart du reste de la famille. Ma mère était comme à son accoutumée. Elle est partie travailler jeudi et au sortir du travail, elle s'est rendue dans une grande surface à Grand-Baie pour y faire quelques courses. Mais à l'entrée de l'enseigne, elle s'est sentie mal et peinait apparemment à respirer. Elle n'a pas survécu."

Il explique qu'en raison de ses soucis pulmonaires, sa mère conservait un inhalateur sur elle. D'autant plus que cela "lui arrivait d'avoir de soudaines difficultés à respirer. Et quand ça lui prenait, on avait l'habitude de l'emmener tout de suite à l'hôpital."

Le test de Covid-19 effectué post mortem sur le corps de sa mère s'est révélé négatif. Faeeza Sohawon avait complété son cycle vaccinal de Sinopharm depuis quelques mois déjà, indique-t-on.

Ses funérailles ont eu lieu hier après-midi. Malgré que son fils aîné se sente mieux, il est toujours en auto-isolement et n'a malheureusement pas pu y assister. Mais il a tout de même pu suivre les rites funéraires faits pour sa mère et son inhumation par vidéo-conférence.