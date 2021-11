Sénégal: 29e édition de la Fidak - Le ministre du Commerce satisfait de l'avancement des travaux...

Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, se dit satisfaite du niveau d'exécution des travaux au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). Elle a effectué, hier, une visite des pavillons, à une dizaine de jours de l'ouverture de la 29ème édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak), prévue le 6 décembre 2021. Le Ministre a bon espoir que les stands seront livrés à temps. Mille exposants sont attendus sur une superficie d'environ 29 000 m2.

Initialement prévue au mois de mars dernier, la 29ème édition de la Fidak se tiendra du 6 au 20 décembre 2021. Le Pakistan est le pays invité d'honneur et le thème est : " Promouvoir l'agrobusiness pour un développement économique et social durable dans une perspective de relance économique et sociale durable post-Covid-19 ".

Cette année, la Direction du Cices a aménagé une zone de détente. Inaugurée par le Ministre du Commerce des Petites et moyennes entreprises, l'espace est baptisé " Place Première Dame ". " C'est une manière d'honorer les Premières dames du Sénégal ", a déclaré Aminata Assome Diatta. Elle s'est félicitée de l'esprit qui a guidé à l'aménagement de ce cadre convivial, à savoir " raffermir " les relations entre les travailleurs du Cices et offrir aux visiteurs un espace de détente.

... Et de la participation du Sénégal à l'exposition universelle Dubaï 2020

Avant la visite des chantiers du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, Aminata Assome Diatta a ouvert les travaux de la deuxième édition de " Action Pme " dont le thème a porté sur la participation du Sénégal à l'exposition universelle Dubaï 2020. Deux mois après son ouverture, Mme Diatta se réjouit de la participation du Sénégal, jugeant la coordination et la planification bonnes. " Les premiers résultats de la participation du Sénégal à l'exposition universelle de Dubaï 2020 sont satisfaisants ", a-t-elle déclaré. Aminata Assome Diatta a indiqué que plus de 8000 personnes ont visité le pavillon Sénégal et des chefs d'entreprise, notamment ceux des startups, ont pu nouer des partenariats.

" Actions Pme " est une série de rencontres bimensuelles initiée par le Ministre en charge des Pme avec les structures d'appui et d'encadrement des entreprises, les ministères sectoriels concernés et les responsables des micros, petites et moyennes entreprises, dans tous les secteurs d'activité économique. Cette nouvelle approche vise à renforcer par le dialogue, la synergie dans les interventions avec les autres ministères et structures de l'État et à rapprocher davantage les instruments d'accompagnement de l'État à leurs bénéficiaires, notamment les Pme, en particulier les jeunes et les femmes entrepreneurs.