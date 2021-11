Afrique: La Bourse de Casablanca en baisse du 22 au 26 novembre

Casablanca — La Bourse de Casablanca a bouclé la semaine allant du 22 au 26 novembre en baisse, l'indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,89% à 13.221,08 points (pts).

Au terme de cette semaine, durant laquelle le marché casablancais a alterné les hausses et les baisses, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, s'est replié de 0,82% à 1.076,53 pts.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé, quant à lui, de 0,98% à 10.696,54 pts et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance a abandonné 0,85% à 990,78 points.

Depuis le début de l'année, les performances de ces quatre baromètres se trouvent placées à respectivement 17,13%, 16,41%, 16,39% et 14,95%.

Sur le plan sectoriel, seulement 5 secteurs ont pu échapper à la tendance baissière. Ainsi, l'indice de la "Sylviculture et Papier" a avancé de 10,33%, celui des "sociétés de portefeuilles-Holdings" a pris 2,53% et celui de société de financement et autres activités financières a gagné 2,49%.

Le secteur "Pétrole et Gaz" a progressé, lui, de 0,99%, la hausse d'Afriquia Gaz (+1,86%) ayant compensé la baisse de TotalEnergies Marketing Maroc (-0,29%). De même, l'indice des "Boissons" a pris 0,49%, à la faveur de la bonne tenue de la Société des Boissons du Maroc (+0,59%).

A l'inverse, les 19 secteurs restants ont accusé des baisses allant de -5,35% pour la participation et promotion immobilières à -0,02% pour les distributeurs et les "services aux collectivités".

Au titre de cette semaine, le volume global des échanges de la période a atteint 457,04 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s'est établie à plus de 681,74 MMDH.

Itissalat Al-Maghrib a été l'instrument le plus actif avec un volume d'échanges de plus de 49,81 MDH, soit une part de 10,95% des transactions, devançant BCP avec plus de 47,85 MDH (10,52%), Cosumar avec plus de 47,16 MDH (10,36%) et Attijariwafa Bank avec 44,83 MDH (9,85%).

Les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par Med Paper (10,33%), Maghreb Oxygène (10,2%) et Salafin (6,81%), alors que les plus fortes baisses ont été accusées par Douja Prom Addoha (-6,47%), Auto Hall (-6,17%) et Ib Maroc.com (-4,41%).