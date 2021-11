Gabon: Afrik'an Legend revient "Sans forcer"

Afrik'an Legend, ce groupe phare de la scène urbaine gabonaise met les bouchées doubles en sortant la vidéo de son dernier single en date, Sans forcer. Une sortie qui présage la publication d'un album.

Au Gabon, la nouvelle scène urbaine compte en son sein des artistes pétris de talent, dont fait partie Afrik'an Legend. Ingénieux et très éclectiques, ces derniers offrent au public une musique hip-hop propre au Gabon, en raison de son style qui se rapproche des créations du terroir. Une démarche musicale pratiquée par le plus grand nombre depuis plus d'un an. Dans cet élan, Afrik'an Legend a produit un hit au succès transnational en 2020, C'est comment ?.

Porté par ce succès, pendant plus d'un an, le groupe était attendu au tournant. Comme une réponse aux détracteurs, il sort "Sans forcer". Une oeuvre qui confirme le talent du duo et qui se veut encore plus porté vers l'international.

Dans sa conception sonore et visuelle, ce titre promeut un rythme Ikoku modelé qui parvient à séduire le plus nombre avec l'énergie d'une pandémie. Semblable à la Covid-19, ce titre est d'une puissance tellement extraordinaire qu'on le qualifie de "Variant". Tiré d'un projet à venir, Ikoku Vibe 1, le titre "Sans forcer" donne un aperçu de ce que le groupe s'apprête à présenter aux mélomanes.