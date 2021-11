Cote d'Ivoire: Salon des TIC - Les entreprises ivoiriennes invitées à Brazzaville

Brazzaville, la capitale de la République du Congo, abritera du 27 au 30 avril 2022, la 6e édition du "Salon international des technologies de l'information et de l'innovation" également dénommé " Osiane ". Le thème retenu : " Engageons-nous pour les transformations durables ".

Selon son promoteur, Luc Missidimbazi, conseiller du Premier ministre du Congo, ce salon se veut un creuset pour favoriser les interactions entre différents acteurs aptes à mener la réflexion sur les défis, les opportunités et les bonnes pratiques engendrés par la révolution numérique et la transformation digitale.

Au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 23 novembre, en marge du Fintech forum auquel il a pris part au Radisson Blu Abidjan, il a convié à cet évènement qui se veut grandiose, les entreprises ivoiriennes, évoluant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et surtout de l'innovation technologique.

Il prévoit à cet effet, une rencontre à Abidjan avec les entreprises innovantes ivoiriennes, après Kinshasa (Rdc), Libreville (Gabon) et Douala (Cameroun), à l'occasion du tour promotionnaire qu'il entreprendra en janvier 2022.

" Les problématiques de l'Afrique centrale sont en général les problématiques de l'Afrique francophone. Nous voulons créer une synergie pour comprendre les problématiques du mobile money par exemple, la transformation des start-up et jeter les bases d'une coopération sud-sud. Ce salon sera l'occasion pour les Africains, de parler de l'innovation qui apporte un appui à toutes les transformations numériques, écologiques, environnementales, énergétiques, etc. ", a-t-il soutenu.

Ajoutant que le rendez-vous d'Abidjan en janvier 2022, lui permettra de développer un peu plus d'échanges directs avec les acteurs du numérique basés en Côte d'Ivoire. Luc Missidimbazi a aussi précisé que la participation est gratuite pour toutes les start-up étrangères, porteuses de projets et innovateurs.

" Pendant quatre jours donc, les intervenants vont plancher sur l'impact du digital sur les entreprises, l'accélération des sociétés basées en Afrique dans le processus de transformation numérique, tout en projetant l'avenir du numérique. Ils évoqueront aussi les enjeux économiques en matière de transactions, de monnaie électronique, de financement de projets innovants, de sécurité physique et virtuelle des systèmes d'information et leur contenu qui influent sur notre existence et sur le développement de l'ensemble des systèmes économiques, sociaux et culturels ", a-t-il poursuivi.

A en croire le promoteur, ce salon sera par ailleurs, meublé par des forums, des tables rondes sur des thématiques précises, des expositions, des formations, des ateliers pour la présentation des solutions et des rencontres B to B. " La 5e édition, qui s'est tenue en 2021 a mobilisé 7000 personnes, dans un format hybride, avec la participation d'une soixantaine d'entreprises et 70 panélistes du monde entier de divers origines ", a-t-il poursuivi.