Togo: Gomado et l'exécutif communal veulent " redorer le blason " de la Chefferie traditionnelle

Golfe 1 innove encore. Et ceci, avec le concept Café du Maire. Il s'agit d'une rencontre entre le Maire et son équipe et les acteurs des différents projets et activités en faveur du développement de la Commune, autour d'un café. La première édition de ce café dont la périodicité n'a pas été révélée, a rassemblé ce Samedi dans la matinée, l'exécutif de la Mairie avec à sa tête le Maire de la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, Joseph Koamy Gomado, des têtes couronnées de la Commune et des responsables des CDQ des 36 quartiers de cette commune.

Relevant d'entrée le choix de cet échantillon pour la première édition, le Maire a informé qu'il était question pour eux dans la phase de la construction du développement de ce territoire communal à leur charge, mettre au cœur de leurs actions, les Chefs traditionnelles et les responsables des CDQ, qui sont le " socle du développement ".

Entre autres sujets abordés, l'élu local est revenu sur l'attrait de " l'attention des participants sur différents points dont la cohésion sociale, car le développement notre territoire communal ne peut en aucun cas se faire dans le désordre. La cohésion ne veut pas non plus dire de ne pas dire la vérité, faire l'autocritique... Egalement sur le devoir de tout un chacun parce que, avant de parler de droit, il faut mettre en œuvre ses devoirs d'abord. Ce qui cadre avec ce que nous appelons le civisme ". Autre point essentiel, le " Respect de l'autorité, surtout traditionnelle ". " Comment faire pour redorer le blason de cette autorité ? Les CDQ sont appelés à ménager leurs efforts pour promouvoir la reconnaissance de l'autorité traditionnelle ", a-t-il aussi assuré. Enfin dernier point sur lequel les partages ont porté, le PDC (Plan de Développement Communal), avec le budget à mobiliser pour enclencher à partir du 1er janvier 2022 les actions inscrites " au programme de leurs actions, a-t-il informé.

Egalement présent à ce Café du Maire, le Chef canton de Bè Afédomé, Togbui Mawuko Aklassou, se verra honorer par l'équipe de la Maire pour son accompagnement incessant. Il s'est dit " très surpris et très ému ", mais a dit recevoir sa distinction " avec beaucoup d'humilité ". " Il y a des yeux qui vous voient mais que vous ne voyez pas. Si les autorités communales ont vu que nous avons fait un grand travail ensemble, c'est avec beaucoup de joie que je le reçois. C'est un devoir de plus, ça nous oblige à faire davantage. C'est notre devoir d'accompagner les communes. Nous sommes au début d'une expérience qui s'annonce très bien ", a poursuivi la tête couronnée. Et, promet-il, " nous allons essayer d'actualiser tout ce qui est dans la loi, pour faire marche ensemble. Il y a des choses à améliorer, et faire comprendre à nos collègues, à nos collaborateurs, corriger ce qu'il y a à corriger, remplir ces manquements et ensemble nous allons avancer pour le bien-être de la chefferie traditionnelle ", quant à ce qui concerne la conformité des prérogatives et actions des chefs traditionnels, CDQ, Mairies et populations, avec les textes en vigueur.

Entre autres doléances recueillies près des parties prenantes, il y a le droit des chefs, la délimitation du territoire, la réhabilitation des bâtiments scolaires, l'aménagement des voies, et des aspects liés à la bonne gouvernance ", d'après M. Gomado. Il a annoncé dans la foulée, des formations des différents acteurs en vue pour permettre à ces derniers de suivre au mieux les activités et actions de l'équipe communale.