Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'Acaj dénonce les nominations de la tutelle

Les décisions de nomination des comités de gestion dans certains secteurs de l'Enseignement supérieur violent les lois de la République, selon l'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj).

Les décisions querellées, indique l'Acaj dans sa réaction du 26 novembre, sont celles prises par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) depuis son arrivée. La dernière étant celle qui a ciblé plus de trente établissements de plusieurs provinces, notamment le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Kwango et le Kwilu.

Il est, en effet, rappelé que ces nominations du ministre de l'ESU sont dénoncées depuis quelques mois déjà. Deux mois et demi après son arrivée, le ministre Muhindo Nzangi a effectué des nominations au sein des établissements de son secteur. Mais, pour certaines sources concordantes qui ont dénoncé ces décisions, ces dernières foulaient au pied les mesures de la présidence de la République interdisant les mouvements dans les établissements de l'Etat.

" Plus de dix arrêtés de nomination signés par le ministre avant même la signature de l'ordonnance portant attributions des ministères, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ", a dénoncé une source qui pense que le chef de l'Etat et le Premier ministre devraient intervenir " pour arrêter les ardeurs du ministre Muhindo " et qui lui reproche la précipitation à procéder aux nominations. Elle se demande s'il y avait vraiment l'opportunité et l'urgence, étant donné que toutes ces structures fonctionnaient bien avec ce comité de gestion à leur tête.