Algérie: Élections locales - Un scrutin crucial aux yeux du pouvoir

Près de 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections locales. Les bureaux sont ouverts depuis 8h ce matin et doivent fermer leurs portes à 19h. Ce troisième scrutin, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune à la présidence, est la dernière étape du processus électoral engagé par les autorités pour, disent-elles, tourner la page de 20 ans de pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. L'ancien président, chassé par le Hirak en 2019, est décédé en septembre dernier. Les deux derniers scrutins (référendum sur la Constitution et législatives) ont été marqués par une abstention record.

Plus de 23 millions d'Algériens sont appelés aux urnes ce samedi 27 novembre pour choisir leurs élus locaux. Cette désignation des assemblées locales est censée tourner définitivement la page du long règne d'Abdelaziz Bouteflika avec pour principal enjeu la participation.

L'autorité nationale des élections a annoncé un taux de participation de 4% au niveau national à 10h, soit deux heures après l'ouverture des bureaux de vote, qui doivent fermer à 19h, pour ce scrutin au cours duquel les électeurs algériens doivent choisir leurs élus communaux et départementaux.

Vendredi soir, le président Abdelmadjid Tebboune appelait ses compatriotes à participer " avec force à ces élections " et, ce matin, en glissant son bulletin dans l'urne, dans une école d'Alger, il a prédit une participation plus élevée pour ce scrutin.

Les deux derniers scrutins - référendum sur la Constitution il y a un an, et législatives en juin - ont enregistré une participation autour de 23%, un taux historiquement bas. A noter que pour ces locales, les trois semaines de campagne ont été moroses : seulement quelques affiches dans la capitale, par exemple, quelques rassemblements dans des salles fermées et des candidats peu actifs.

Les Algériens doivent choisir leurs élus pour les 1500 communes et 58 préfectures que compte le pays. Le parti traditionnel FLN est celui qui présente le plus de listes. Le plus vieux parti d'opposition, le FFS (Front des forces socialistes) a choisi de participer, contrairement aux législatives, notamment en Kabylie, l'un de ses fiefs.

En revanche, le RCD boycotte, même si certains de ses dirigeants se présentent sur des listes d'indépendants.

Selon des observateurs, la participation attendue en Kabylie devrait faire monter le taux général. Cette région traditionnellement frondeuse avait largement boycotté les derniers scrutins.