Congo-Brazzaville: Petites et moyennes entreprises - Le ministère mise sur le digital pour sa visibilité

La restitution des travaux de validation de deux documents stratégiques visant à harmoniser et moderniser la communication du ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et de Secteur informel, grâce aux outils numériques, a eu lieu le 26 novembre à Brazzaville.

La stratégie digitale et la charte de communication digitale du ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et de Secteur informel viennent d'être adoptées. Selon la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, ces documents concourent au pilotage de l'écosystème du département ministériel à sa charge en vue de rendre les informations plus accessibles à la population, aux entrepreneurs, aux investisseurs désireux de se renseigner sur les lois, procédures ou réformes du secteur des Petites et moyennes entreprises au Congo.

" Nous devons nous arrimer aux outils numériques grâce aux technologies de l'information et de la communication car aucun secteur n'échappe à la numérisation ", a déclaré la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel.

A en croire Jacqueline Lydia Mikolo, l'harmonisation de la communication digitale permettra d'uniformiser les contenus web de tous canaux digitaux au sein du département des Petites et moyennes entreprises. Selon elle, le ministère contribue activement à la réorganisation de l'écosystème digital congolais en formalisant ses activités grâce aux outils numériques.