Cote d'Ivoire: Participation des femmes en politique - Un plan d'action de la Coalition nationale des femmes à l'étude

Le Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix (Wanep) a organisé, du 23 au 24 novembre 2021, en collaboration avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) et le programme régional du Pnud pour l'Afrique, un atelier de de validation du plan d'action de la Coalition nationale des femmes. Ce, en vue de soutenir la mise en œuvre du Plan d'action nationale relatif à l'agenda Femmes, paix et sécurité (Fps). Une activité à laquelle ont pris part les acteurs étatiques.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet intitulé " Bâtir une approche inclusive de relance post-covid-19, de sortie de crise et de réformes de la gouvernance du Sahel et en Côte d'Ivoire ", phase II, et prend en compte quatre pays.

Il s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par les trois institutions pour consolider le programme Femmes, paix et sécurité conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, aux objectifs du développement durable, à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et dans le cadre de la Prévention des conflits de la Cedeao.

" Ce projet a été conçu pour améliorer la participation et la contribution des femmes du Sahel et de la Côte d'Ivoire à la gouvernance, aux pratiques sensibles au genre face aux multiples défis sécuritaires, humanitaires et de développement, renforcés par l'effet multiplicateur de la pandémie du Covid-19, en particulier sur les femmes et les enfants de la région. La première phase de ce projet s'est déroulé en décembre 2020 en Côte d'Ivoire et a permis de former les femmes sur la résolution des conflits avec des échanges sur les zones qui ont été l'objet de violences, lors de l'élection présidentielle de 2020. Cette activité a permis de constater que les femmes malgré leur bonne volonté n'étaient pas assez outillées pour faire suffisamment face à la résolution des conflits, ainsi que l'absence des jeunes filles dans le processus de prévention et de consolidation de la paix. C'est donc pour apporter une réponse à cette question que cet atelier a été initié ", a expliqué Kamara Mylène épouse Soro, coordinatrice du Wanep-Côte d'Ivoire.

Avant d'ajouter que cette activité permettra également aux acteurs étatiques en charge des questions du genre et de l'équité des sexes d'aligner leurs plans stratégiques et de soutenir la mise en œuvre du Plan national sur la résolution 1325.

Grace Gnolou, coordinatrice adjointe de la Coalition nationale des femmes, s'est félicitée de cette rencontre de validation du programme 1325 qui est à sa phase II et à laquelle prend part les acteurs étatiques. Ce qui va certainement permettre à l'Etat de Côte d'Ivoire de prendre en compte les préoccupations des femmes dans le Plan d'action national.

" Le Wanep est un partenaire du ministère. Nous travaillons sur les mêmes thématiques. Il est donc important que nous travaillons en synergie pour que le plan proposé soit en adéquation avec celui du gouvernement et je crois que nous sommes en phase ", a indiqué Dr Binaté Fofana, conseiller technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

Quarante personnes issues des organisations féminines et du ministère ont pris part à cet atelier.