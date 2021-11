Cote d'Ivoire: Tribunal militaire d'Abidjan - Des magistrats militaires prêtent serment

La salle de conférences de l'État-major général des armées de Côte d'Ivoire, sise au Camp Gallieni-Plateau, a abrité une audience solennelle de rentrée judiciaire du Tribunal militaire d'Abidjan, le vendredi 26 novembre 2021.

A l'occasion, deux magistrats et trois greffiers militaires ont prêté serment en présence du ministre d'Etat, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du représentant du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du chef d'Etat-major général des armées de Côte d'Ivoire, du commandant supérieur de la gendarmerie nationale et de l'Ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire.

Le magistrat contre-amiral Kessy Ange Kouamé, commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire d'Abidjan, selon le service de communication de l'Etat-major, a remercié très particulièrement le ministre d'Etat, ministre de la Défense.

" Vous apportez la valeur dont a besoin le Tribunal militaire. Depuis votre arrivée à la tête de ce département ministériel, le Tribunal militaire a soufflé ", a-t-il affirmé. Et d'ajouter : " La prestation de serment est la cérémonie la plus importante pour le magistrat en général et le magistrat militaire en particulier. C'est pourquoi nous vous disons, M. le ministre d'Etat, ministre de la Défense, merci aujourd'hui, merci pour toujours. "