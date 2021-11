Afrique: Expo Dubai 2020 - La Côte d'Ivoire vend ses opportunités d'investissement

Abidjan, le 27 novembre 2021 - Prenant la parole au nom du Premier Ministre, Patrick Achi, la ministre d'État Kandia Camara a présenté le 26 novembre, les opportunités d'investissement qu'offre le pays. C'etait au cours d'une conférence de presse en marge de la journée nationale dédiée à la Côte d'Ivoire à l'exposition universelle "EXPO DUBAI 2020".

C'est le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Patrick Achi qui conduisait la délégation à cette exposition universelle.

La ministre d'État Kandia Camara a rappelé la vision du Chef de l'Etat Alassane Ouattara, portée par le Gouvernement dirigé par le Premier Ministre Patrick Achi, de transformer, en profondeur, l'économie ivoirienne. Pour elle, les investisseurs devraient choisir d'investir en Côte d'Ivoire, pays qui a un code d'investissement parmi les plus "attractifs" au monde.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a indiqué qu'investir en Côte d'Ivoire, partie prenante dans la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), "c'est investir en Afrique et rentrer sur un marché de 1,5 milliard de consommateurs". Il a rappelé que la Côte d'Ivoire va organiser la Foire commerciale intra-africaine (IATF), la plus grande foire commerciale du continent en 2023.

Pour sa part, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a encouragé les groupes émiratis à venir aider la Côte d'Ivoire à transformer l'industrie touristique.

Il a relevé que la Côte d'Ivoire dispose d'une façade maritime d'environ 600 km qui attend d'être exploitée. L'ouverture prochaine d'une représentation diplomatique ivoirienne aux Emirats Arabes Unis permettra d'ouvrir un bureau de tourisme, a annoncé Siandou Fofana.

La ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou, a, quant à elle, rappelé le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Elle a exhorté les Emiratis et les personnes présentes à venir le découvrir.

Désignée pour organiser la CAN 2023, la Côte d'Ivoire est en plein chantier, a rappelé le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie sportive, Paulin Danho. Avant d'inviter la communauté d'investisseurs à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses projets de construction de cité olympique et de clinique médicale spécialisée en traumatologie.

Le ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger Adom, a expliqué que le gouvernement ivoirien ambitionne de faire passer la part de l'économie digitale actuellement de 10% du Produit intérieur brut (PIB) à 18% à l'horizon 2025. Et pour cela, la Côte d'Ivoire ouvre ses bras à toute la communauté d'investisseurs.

Au cours du séjour de la délégation ivoirienne, le Premier Ministre a multiplié les rencontres pour présenter le programme vision 2030 et l'ambition du Chef de l'État de construire une Côte d'Ivoire Solidaire. Partout, il a mis en évidence les nombreux atouts du pays.