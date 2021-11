Afrique: Arrivée de l'Afrique du Sud - "Un protocole qui n'a pas de sens" dit Shameem Jaumdally

Il était dans le vol en provenance de l'Afrique du Sud ce samedi 27 novembre a 18h30. A 22h30, Shameem Jaumdally, virologue, était toujours a l'aéroport et cherchait à comprendre le protocole en place...

"On doit aller en quarantaine, mais on a aussi le droit d'aller à la boutique hors taxe, être en contact avec tout le monde ? " demande-t-il. De plus, il rappelle que le taux d'infection en Afrique du Sud est nettement inférieur à celui de Maurice. Revenant sur le cas découvert en Belgique, Shameem Jaumdally précise que la personne infectée a voyagé dans plusieurs pays mais pas en Afrique Australe, ce qui prouve que le variant Omicron est déjà partout et qu'un protocole isolant les voyageurs de six pays est déjà obsolète.

Depuis leur arrivée, plusieurs personnes n'ont pas voulu quitter l'aéroport pour les centres de quarantaine car rien ne leur avait été annoncé au départ. "Il était question d'auto isolement. Là, on apprend qu'on ira dans les hôtels de Quatre-Bornes car les autres sont occupés par les touristes. Il n'y a eu aucune préparation " déplore le virologue. En plus, depuis l'atterrissage, ils n'ont eu qu'une bouteille d'eau et un maigre sandwich. "Rien pour les personnes nécessitant des repas spéciaux à cause de leurs maladies ".

Une centaine de voyageurs, las, ont finalement accepté la quarantaine alors qu'une soixantaine d'autres, y compris Shameem Jaumdally, attendent un représentant des autorités avant de bouger.