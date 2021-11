Afrique: Sadio Mané et Mohamed Salah brillent encore avec Liverpool

On n'arrête plus les Reds. 4-0 contre Arsenal, 2-0 contre Porto en Ligue des champions, dans un match sans enjeu pour eux, mercredi dernier, et 4-0 contre Southampton, Liverpool enchaîne les victoires faciles.

Face à Southampton ce samedi 27 novembre, les choses n'ont pas traîné avec l'ouverture du score la plus rapide de la saison, après 97 secondes de jeu seulement, par Diogo Jota servi par Andy Robertson, qui avait été magnifiquement lancé par Sadio Mané.

Jota s'est ensuite offert un doublé grâce à un bon ballon de Mohamed Salah, qu'il n'a eu qu'à pousser au fond (2-0, 32e).

Cinq minutes plus tard, Thiago Alcantara a tué tout suspens (3-0, 37e), avant que Virgil van Dijk ne marque, contre son ancien club, son premier but depuis plus d'un an, au début du second acte (4-0, 52e).