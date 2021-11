Maroc: Le parti de l'Istiqlal appelle à la mobilisation constante pour défendre la cause nationale lors des fora internationaux

Rabat — Le parti de l'Istiqlal (PI) a appelé, samedi, à la mobilisation constante pour défendre la cause nationale lors des différents fora internationaux, officiels et partisans, afin de repousser les dangers guettant la Nation et faire face aux adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume.

A l'ouverture de la session d'octobre du conseil national de cette formation politique, tenue par visioconférence, son secrétaire général, Nizar Baraka, a souligné que le PI, pour qui l'intégrité territoriale du Royaume a toujours figuré en tête des priorités et des préoccupations, réaffirme son engagement permanent et sa mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre les intérêts vitaux et stratégiques du pays, plaidant pour un front intérieur fort et soudé et une diplomatie parallèle efficace.

L'évolution qu'a connue la cause nationale "est la résultante de la dynamique positive qui a marqué le processus y afférent, à la faveur des acquis réalisés par la diplomatie officielle, parlementaire, partisane, populaire et économique ainsi que l'efficience de la stratégie de développement que le Royaume a fait sienne dans ses provinces du sud", a-t-il ajouté.

La session d'octobre du conseil national du PI se tient dans le sillage de développements survenus sur le plan national, tant dans le dossier de la cause nationale et les messages fermes contenus dans le discours Royal prononcé à l'occasion du 46è anniversaire de la Marche Verte que pour ce qui est de la teneur de la dernière résolution du Conseil de sécurité, a poursuivi M. Baraka.

Au registre partisan, il a salué le bilan positif que le parti de l'Istiqlal a réalisé lors des dernières élections générales.

Par ailleurs, le SG du PI a relevé que l'action de la majorité gouvernementale dénote d'une "harmonie, une cohérence, une efficacité et une forte volonté d'agir avec sérieux et de rendre possibles les réformes escomptées (..) En attestent la formation du gouvernement, l'élection des structures des deux Chambres du parlement, la présentation et l'adoption du programme gouvernemental outre la présentation du Projet de Loi de finances 2022 en un seul mois".

L'homogénéité entre les composantes de la majorité a amplement contribué à ménager le temps législatif et de réforme pour asseoir le cadre institutionnel dicté par les dispositions constitutionnelles et la tradition démocratique, a estimé M. Baraka.

Sur le plan organisationnel, il a indiqué que le PI entamera les préparatifs pour la tenue de son 18è Congrès dans les délais légaux, conformément à la loi organique relative aux partis politiques ainsi qu'au statut et au règlement intérieur du parti, émettant le souhait que la situation épidémiologique et l'allègement des mesures préventives permettent de tenir ce rendez-vous dans les meilleures conditions.