Algérie: Oran - Plus de 8.000 visiteurs au salon de l'immobilier et du salon d'ameublement

Oran — Le salon international de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes et la 8ème édition du salon d'ameublement et de décor, clôturés samedi au Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran, ont enregistré plus de 8.000 visiteurs.

Le commissaire du salon, Akram Sidi Yekhelf, a souligné à l"APS que cette édition a connu une grande affluence des visiteurs, notamment des professionnels, dépassant les 8.000 visiteurs, dans le respect strict du protocole sanitaire de prévention du Coronavirus.

Au cours de ce rendez-vous de cinq jours, de nombreuses demandes et réservations de citoyens ont été enregistrées pour les différents programmes d'habitat mis en œuvre dans la wilaya d'Oran, a-t-on indiqué. Des conventions ont également été conclues entre des promoteurs immobiliers et des sociétés spécialisées dans l'équipement, l'ameublement et la décoration ainsi qu'entre des promoteurs immobiliers et des établissements bancaires pour l'octroi de crédits au profit des souscripteurs pour la formule promotionnelle, a précisé le même responsable.

Pour rappel, quelques 80 exposants nationaux ainsi que des sociétés étrangères ayant des partenariats avec des entreprises algériennes, de différents pays, comme la Turquie, la Chine, l'Espagne et la Grèce, ont participé à ces deux événements, en plus de la présence de la Confédération Algérienne du patronat , du Syndicat des promoteurs immobiliers et de plusieurs établissements bancaires publics.

Le salon de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes a réuni des professionnels de l'immobilier et de l'habitat, des promoteurs immobiliers, des artisans, des entreprises de réalisation, des institutions financières, des compagnies d'assurances et autres.

Le salon d'ameublement et de décor a réuni, quant à lui, des entreprises émergentes spécialisées dans le domaine. En marge de ce rendez-vous économique, des conférences ont été présentées au profit des professionnels du secteur et des activités sur la décoration des maisons entre autres.