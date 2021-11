Guinée: Transition en Guinée, résumé de la journée du Samedi 27 novembre 2021

Suite à la rencontre tenue hier entre les victimes du déguerpissement sauvage de Kaporo-rails, Kipé 2 et Dimess, et le nouveau Ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Ousmane Gaoual Diallo, on en sait un peu plus sur le contenu de leurs échanges. Après avoir exprimé sa compassion et celle du président, le ministre Ousmane Gaoual a invité les victimes à adresser des propositions de compensation aux nouvelles autorités afin qu'elles soient examinées au plus haut niveau. Il s'est aussi dit disposé à les accompagner vers une procédure judiciaire transparente s'ils le souhaitent.

Les deux parties se sont engagés à garder le contact pour la suite du dossier.

Suite à la levée des restructurations liées à la lutte contre le COVID-19 par le CNRD, l'UFDG, par le billet de son vice-président, Dr Fodé Oussou Fofana a annoncé la réouverture de son siège à ses militants, dans deux semaines. C'était en marge de l'assemblée générale virtuelle du parti. Dr Fodé Oussou a aussi demandé a ce que des sensibilisations soient organisées dans les quartiers afin que les militants acceptent de se faire vacciner d'ici là.

Une importante quantité de riz qui semble être impropre à la consommation a été saisie au port autonome de Conakry. Le ministre du commerce a tenu à rassurer les populations qu'aucun sac de la cargaison saisie n'est sorti du port.

En attendant la fin des analyses du laboratoire national de contrôle de qualité, les 5000 tonnes de riz demeureront en sécurité et ne sortiront pas sur le marché guinéen.

Dans la région de N'Zerekore, 120 machines agricoles appartenant à l'État mais exploitées par une société privée sans aucune contrepartie ont été récupérées par les autorités. Dans les prochains jours, ces machines seront mises à la disposition des agriculteurs de la région.

Le Chef de l'État Colonel Mamady Doumbouya a procédé à plusieurs nominations :

-M. Ahmed Sekou Keita est nommé SG du ministère de l'énergie, de l'hydrolique et des hydrocarbures ;

-M. Mohamed Bakayoko est nommé SG du Ministère du commerce de l'industrie et des PME ;

-Madame Fatoumata Baldé (Yansané ) nommée Cheffe de cabinet du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ;

-M. Aboubacar Kourouma, nommé SG du ministère de l'Urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ;

- M. Bamba Koliano est nommé SG du ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique ;

- Madame Adel Camara, est nommée Cheffe de cabinet du ministère de l'information et de la communication.

Cinq Préfets ont été nommés

- Boffa : Colonel Mamadou Cire BAH;

- Kouroussa : Colonel Aboubacar Doumbouya ;

- Koundara : Lieutenant-colonel Abdourahamane Keita

- Gaoual : Colonel Augustin Facinadouno

- Télimélé: Colonel Lamarana Diallo