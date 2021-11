Cote d'Ivoire: Bingerville/Présidence de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire - Isaac Kouamé investi

Le président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire (Feci) section Bingerville, le Prophète Isaac Kouamé, a été investi, le 24 novembre 2021, à Adjamé-Bingerville.

Marié et père de quatre enfants, il est le premier représentant de la Feci dans cette commune. C'est dans une ambiance bon enfant et en présence des hommes de Dieu et fidèles venus des différentes confessions religieuses (protestants et assemblée de Dieu) que le nouveau responsable de cette cité a pris l'engagement devant Dieu de servir fidèlement son église.

Au cours de cette cérémonie, le Prophète a prêté serment devant Appolinaire Séri Gboagnon, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Bien avant son investiture, il a eu droit à une série de questions rappelant les missions et les objectifs fondamentaux de la faitière.

Et d'indiquer : " Je mesure la charge et les responsabilités qui sont les miennes au terme de cette investiture. Comme le Seigneur l'a dit, la moisson est grande, si grande qu'on ne peut que travailler ensemble. D'où l'importance de la Feci. C'est pourquoi, j'ai sollicité sa grâce pour élaborer un programme portant sur 4 axes. La dynamisation de la Feci Bingerville ; le renforcement de la solidarité entre les pasteurs ; l'engagement du peuple et des églises évangéliques de cette commune au combat spirituel en faveur du gouvernement ; l'engagement de cette fédération communale à suivre le programme et les pertinentes recommandations du bureau national (...) ".

Présentes, les autorités ecclésiastiques ont, à leur tour, prié et prodigué de sages conseils au nouveau président local investi. Louanges et adorations ont meublé cette célébration.

Rappelons que depuis son élection le 25 août 2021, le Prophète Isaac Kouamé est à pied d'œuvre avec ses membres pour réussir cette mission.