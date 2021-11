Cote d'Ivoire: Prix Repprelci 2021 - L'agence " Alerte Info " rafle tous !

C'est dans une ambiance festive que s'est tenue, dans la soirée du vendredi 26 novembre 2021 à l'espace Latrille Events d'Abidjan-Cocody, le diner gala du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Repprelci) pour la 5ème édition du Prix Alfred Dan Moussa du meilleur journaliste web et de la 3ème édition du prix de la meilleure entreprise de presse numérique. Pour ces différents prix, l'agence ivoirienne " Alerte info. net " a été sur la plus haute marche du podium. Serge Alain Koffi, d'Alerte info. net a raflé le premier Prix ouest-africain Alfred Dan Moussa du meilleur journaliste web pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO. Il a reçu un ordinateur et une coquette somme d'un million de francs CFA. Otré Aristide (lebanco.net) occupant la seconde place a reçu somme de 500.000frs en plus d'un ordinateur. Classé 3ème, Madjessou Magloire (creodchristi.com), pour le prix d'encouragement a reçu un ordinateur.

Concernant la 3ème édition du prix national Samba Koné de la meilleure entreprise de presse numérique qui vise à encourager les promoteurs des organes de presse numérique à se structurer et à s'organiser conformément à la réglementation ivoirienne en vigueur, l'entreprise Alerte infos SARL éditrice de l'agence " www.alerte-info.net " s'est encore imposée et a bénéficié d'un ordinateur et d'une somme d'1 million de francs Cfa. La société Weblogy offshore éditrice du site www.abidjan.net, a occupé la 2nd place dans cette catégorie. Cette entreprise a reçu la somme de 500.000 frs Cfa. La 3ème place qui est le prix d'encouragement est revenue à l'entreprise Sika Times Sarl éditrice du site traitant de l'économie " www.sikafinance.com ", cette structure a reçu un ordinateur.

Heureux de remporter à la fois le prix du meilleur journaliste web et de la meilleure entreprise de presse en ligne de l'année 2021, le directeur général d'Alerte infos SARL, monsieur David Youant a confié que le secret de son succès et celle de son collaborateur réside dans le travail. " Le travail, le travail, toujours le travail " a-t-il insisté. Au nom de son ami et frère Samba Koné, monsieur Alfred Dan Moussa a félicité le Repprelci, avec à sa tête son président Sermé Lacina, de les honorer vivant. Mieux " ces prix permettent de lever la confusion crée et entrevue entre les journalistes professionnels et ceux qui voudraient coûte que coûte et maladroitement se faire passer pour des journalistes professionnels. Le prix Samba Koné et le prix Alfred Dan Moussa conduisent à lever la confusion entre les journalistes professionnels et certains de ceux qui sans éthique et sans déontologie vont et viennent dans les médias et sur les réseaux sociaux " a conclu le Directeur général de l'Istc monsieur Alfres Dan Maoussa. Notons que cette édition de la soirée de la communication numérique a été co-présidée par les ministres Amadou Coulibaly (Communication, des Médias et de la Francophonie) et Kouadio Konan Bertin dit KKB (Réconciliation Nationale et de la Cohésion Nationale).